El vuelo olvidado

Tal día como hoy, un 8 de agosto, del lejano 1709, un sacerdote nacido en Brasil, de nombre Bartolomeu de Gusmão, hizo volar un globo ... ante la corte de Portugal. Se trataba de un pequeño globo aerostático, que logró volar, aunque se incendió. Tras este experimento hubo otros muchos, algunos con globos bastante grandes, aunque ninguno fue capaz de levantar a un ser humano. Al mayor de ellos lo llamó 'Passarola'.De Gusmão sabía perfectamente que estaba usando el principio de Arquímedes, ya saben ustedes aquel de «todo cuerpo sumergido en un fluido….». Pero él era muy consciente de los espías, por lo que permitió que se difundieran bocetos falsos de su 'Passarola' donde se decía que funcionaba gracias al magnetismo, entonces de moda. En los libros de historia no figura de Gusmão como inventor del globo aerostático, sino los hermanos franceses Montgolfier. Recuerden un solo dato, el globo de los Montgolfier fue en 1783, el del brasileño 74 años antes. Es cierto que la navecita de Gusmão no era capaz de elevar humanos, pero demostró, por primera vez, que el principio de Arquímedes también podía aplicarse al cielo. Su globo, humilde y frágil, no alcanzó popularidad. Quizás porque no lo hizo en Francia, ni con grandes aparatos, ni con nombre aristocrático. O quizás porque el mundo tarda en reconocer a los adelantados. La 'Passarola' de Gusmão fue olvidada y se elevó a las alturas el globo de Montgolfier.

