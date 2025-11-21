Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Plaza de Gipuzkoa

Seda contra balas

Félix Ares

Félix Ares

Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:45

Comenta

En estas mismas páginas comenté hace tiempo los chalecos antibalas confeccionados con seda de araña. Había en ello algo de poético: detener las balas con ... la suavidad de un hilo casi invisible. Aquellos chalecos eran superiores a los tradicionales de Kevlar, pero la naturaleza impuso sus límites. Las arañas, criaturas solitarias y poco dadas a la convivencia, frustraron los intentos de criarlas en granjas para 'ordeñar' su seda. Esas piezas extraordinarias quedaron relegadas al lujo: existen, sí, pero apenas se fabrican unos cuantos ejemplares al año.

