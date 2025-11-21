Seda contra balas
Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:45
En estas mismas páginas comenté hace tiempo los chalecos antibalas confeccionados con seda de araña. Había en ello algo de poético: detener las balas con ... la suavidad de un hilo casi invisible. Aquellos chalecos eran superiores a los tradicionales de Kevlar, pero la naturaleza impuso sus límites. Las arañas, criaturas solitarias y poco dadas a la convivencia, frustraron los intentos de criarlas en granjas para 'ordeñar' su seda. Esas piezas extraordinarias quedaron relegadas al lujo: existen, sí, pero apenas se fabrican unos cuantos ejemplares al año.
Ahora, la revista Matter publica un trabajo dirigido por Jin Zhang, de la Universidad de Pekín, que describe una fibra aún más resistente que el Kevlar y que la propia seda de araña. Es un hilo de apenas 1,8 milímetros de grosor, tejido con polímeros aramídicos –igual que el Kevlar– reforzados con nanotubos de carbono, la verdadera novedad.
Pruebas balísticas muestran que su capacidad de absorber energía sin quebrarse duplica el récord vigente, lo que abre la puerta a chalecos antibalas más ligeros y a aplicaciones en estructuras aeronáuticas, entre otras. El artículo guarda silencio sobre un aspecto crucial: la posibilidad de producir esta fibra a gran escala. La idea es fascinante y hasta poética, pero si su destino se limita al laboratorio y su escalado industrial resulta inviable, quedará como una curiosidad científica o como un capricho reservado a millonarios, igual que los chalecos de seda de araña.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión