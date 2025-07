Canícula: cuando el sol abrasa

Comenta Compartir

Estoy en el sur. Escribo a las tres de la mañana. No es por capricho, es porque unas horas más tarde el calor se me ... hace insoportable y no puedo pensar. Si pongo el aire acondicionado su viento y su ruido me molesta. Así que esta es la mejor hora.

Estamos en la «canícula». En España solemos llamar canícula a los días comprendidos entre el 15 de julio y el 15 de agosto, en otros países llega hasta el 31 de agosto. Son los días más calurosos del año. En su día me planteé una pregunta: ¿Si el día más largo es el 21 de junio, cómo es posible que los días de más calor empiecen más de tres semanas después, cuando los días –las horas de insolación– empiezan a ser más pequeños? La explicación es sencilla, pero requiere hacer unos dibujos, lo que no es posible en esta columna. Canícula en latín significa perrita. De pequeño, las primeras veces que oí lo de canícula, llegué a pensar que se llamaba así porque los canes pequeños resistían muy mal esos días de calor. Pero con la edad, descubrí que su razón es otra muy distinta. En esos días (los de la canícula) el Sol está en la constelación del Can Mayor, cuya estrella principal es la más brillante del cielo: Sirio. (He dicho estrella, no planeta, o Luna o Sol. Venus es más brillante, pero es un planeta). Sirio es una palabra griega que significa perro. Por lo tanto, los romanos la llamaron canícula porque esos días de calor abrumador el sol se ve cerca de Sirio.

