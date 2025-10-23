Febrero 2026: objetivo la Luna

La NASA ha anunciado que tiene la intención de enviar humanos a realizar una órbita alrededor de la Luna, sin aterrizar en ella, y después ... volver a la Tierra. La misión se llama Artemis II. La pregunta que muchos se hacen es ¿por qué se han tardado 53 años en volver a la Luna desde que el Apolo 17, en 1972, que fue el último vuelo tripulado a nuestro satélite?

La respuesta ya la he dado muchas veces en mis conferencias sobre el tema, que empezaron en 1969. A pesar de lo que nos han dicho, la llegada a la Luna, aunque tenía muchísima ciencia y tecnología detrás, no se trataba de un proyecto científico. Para entenderlo debemos tener en cuenta que el mundo estaba en plena guerra fría. En un enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS por demostrar quien tenía la mejor tecnología. Se trataba, sobre todo, de propaganda. Aunque las intenciones fueran principalmente propagandísticas, también había un mensaje velado: «tengo misiles balísticos intercontinentales capaces de hacer estallar una bomba atómica en tu territorio, como demuestra que hemos puesto naves en la Luna».

Que las intenciones fueran propagandistas, no significa que no produjeran magníficas consecuencias científicas y tecnológicas. Los avances derivados de aquel proyecto son enormes y afectan nuestra vida cotidiana. Por mencionar solo uno: nuestros teléfonos tienen aplicaciones como Google Maps o Waze, que nos permiten orientarnos por el mundo.