Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La campaña de Aspanogi se ha presentado este jueves en la Diputación.

Las familias de menores con cáncer visibilizan las dificultades educativas de estos niños

Aspanogi lanza la campaña 'La vuelta al cole con cáncer' con el objetivo de sensibilizar sobre la realidad de los menores oncológicos que no podrán asistir a los centros escolares

Josu Collantes Gutierrez

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:55

Después de un largo descanso vacacional, vuelve el nerviosismo en los jóvenes estudiantes por reencontrarse con los compañeros y profesores de los centros escolares. Un ... sentimiento que no comparten todos los menores, o no de forma completa, puesto que muchos se ven obligados a llevar su programa educativo desde las salas de los hospitales o sus casas mientras enfrentan tratamientos médicos. Coincidiendo con el regreso de los niños guipuzcoanos a las aulas escolares, la Asociación de familias de menores con cáncer de Gipuzkoa (Aspanogi) impulsa una campaña bajo el nombre 'La vuelta al cole con cáncer' con el objetivo de sensibilizar sobre la realidad que viven los menores con esta enfermedad, que no podrán asistir presencialmente a las clases escolares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  2. 2

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  3. 3 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  4. 4 Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha
  5. 5 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  6. 6 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  7. 7

    Igor Enparan: «Estoy preocupado por el clima de tensión existente y hago una llamada a la calma»
  8. 8 Las variables de Becker: los detalles de su traspaso a Osasuna
  9. 9 Oyarzabal no se traga la versión de Lamine sobre el penalti: «¡Anda ya!»
  10. 10 Por qué Euskadi se libra de los recortes de Ryanair casi por completo y es un caso único en el norte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las familias de menores con cáncer visibilizan las dificultades educativas de estos niños

Las familias de menores con cáncer visibilizan las dificultades educativas de estos niños