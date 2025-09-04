Las familias de menores con cáncer visibilizan las dificultades educativas de estos niños

Después de un largo descanso vacacional, vuelve el nerviosismo en los jóvenes estudiantes por reencontrarse con los compañeros y profesores de los centros escolares. Un ... sentimiento que no comparten todos los menores, o no de forma completa, puesto que muchos se ven obligados a llevar su programa educativo desde las salas de los hospitales o sus casas mientras enfrentan tratamientos médicos. Coincidiendo con el regreso de los niños guipuzcoanos a las aulas escolares, la Asociación de familias de menores con cáncer de Gipuzkoa (Aspanogi) impulsa una campaña bajo el nombre 'La vuelta al cole con cáncer' con el objetivo de sensibilizar sobre la realidad que viven los menores con esta enfermedad, que no podrán asistir presencialmente a las clases escolares.

Además de coincidir con el mes de sensibilización del cáncer infantil, Aspanogi ha aprovechado este momento clave de la vuelta al cole para visibilizar la situación de miles de menores que, por motivos de tratamientos estrictos o recaídas, no podrán incorporarse a las aulas junto al resto de sus compañeros. Una afección en la que cada año se diagnostican entre 20 y 30 casos en Gipuzkoa frente a los 100-150 que se localizan en todo el País Vasco, siendo la leucemia el tipo de cáncer pediátrico más habitual.

Para acercar esta realidad al resto de la sociedad, la iniciativa busca mejorar la calidad de vida educativa de los pacientes oncohematológicos pediátricos, supervivientes y sus familias, mediante una serie de recursos de apoyo. Entre las ayudas ofrecidas se encuentra el Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario y el Aula Hospitalaria en los centros médicos. Un programa que brinda la oportunidad a los menores y adolescentes de continuar con sus estudios mientras combaten contra la enfermedad. Un proyecto auspiciado por la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil (FEFCI) que cuenta con la participación de Eduardo Velay, profesor del Aula Hospitalaria del Hospital Universitario de La Paz; Aurelio Antonio Olivar, docente del Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario; y Verónica Ortiz, presidenta de FEFCI. El equipo es completado por Nuria Gómez del Casal, representante del Comité de Expertos de la Comisión de Educación de la Federación.

A lo largo del mes, la asociación Aspanogi tratará de incidir más en la comunidad educativa a través de diferentes acciones visuales, informativas y de concienciación que tomarán lugar en diversos municipios del territorio. Entre estas actividades, se encuentra la ya tradicional iniciativa 'Aspanogiko bandera pirata ibiltaria', una iniciativa en colaboración con la Diputación Foral de Gipuzkoa y los ayuntamientos de diversas localidades, en la que se colocarán pancartas con el simbólico lazo dorado, además de iluminar determinados edificios, como símbolo de apoyo. Asimismo, el próximo día 28 se ofrecerá un concierto solidario de la mano de Radio Rebelde en las inmediaciones del quiosco del Boulevard donostiarra de forma gratuita. De esta forma, mediante este tipo de campañas se busca acercar a la sociedad hacia una realidad que miles de jóvenes enfrentan a diario lejos de las aulas de los centros escolares.