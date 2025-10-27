Fallece el anciano navarro hospitalizado en Irun tras un accidente entre Lesaka y Oiartzun
José Luis Cerezo Conde, de 83 años, sufrió una colisión frontal con otro vehículo y la conductora del mismo también resultó herida
A. I.
Lunes, 27 de octubre 2025, 10:00
El vecino de Lesaka José Luis Cerezo Conde, de 83 años, que resultó herido en un accidente de tráfico registrado el pasado miércoles entre esta ... localidad y Oiartzun ha fallecido en el Hospital Comarcal del Bidasoa, en Irun, donde se encontraba ingresado. Su vehículo colisionó con otro turismo en el kilómetro 0.1 de la carretera NA-4000, y quedó volcado en tonel sobre el costado izquierdo. La conductora del otro coche, una mujer de 34 años, también resultó herida y fue trasladada al mismo centro sanitario.
Con esta, ya son 35 las personas que han perdido la vida en un accidente de tráfico en Navarra en lo que va de año, 11 más que en todo 2024.
