Vehículo en el que viajaba el fallecido. Bomberos de Navarra

Fallece el anciano navarro hospitalizado en Irun tras un accidente entre Lesaka y Oiartzun

José Luis Cerezo Conde, de 83 años, sufrió una colisión frontal con otro vehículo y la conductora del mismo también resultó herida

A. I.

Lunes, 27 de octubre 2025, 10:00

Comenta

El vecino de Lesaka José Luis Cerezo Conde, de 83 años, que resultó herido en un accidente de tráfico registrado el pasado miércoles entre esta ... localidad y Oiartzun ha fallecido en el Hospital Comarcal del Bidasoa, en Irun, donde se encontraba ingresado. Su vehículo colisionó con otro turismo en el kilómetro 0.1 de la carretera NA-4000, y quedó volcado en tonel sobre el costado izquierdo. La conductora del otro coche, una mujer de 34 años, también resultó herida y fue trasladada al mismo centro sanitario.

