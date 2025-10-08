Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La consejera García Chueca observa el nuevo simulador instalado en Araso junto a Javier Seoane y Antonio López. DE LA HERA

Euskotren y ETS realizan ya las primeras pruebas nocturnas del nuevo sistema de seguridad de sus trenes

Entrará en funcionamiento en 2026 en Gipuzkoa, coincidiendo con la variante soterrada entre Altza y Galtzaraborda y la pasante ferroviaria de Donostia

Martin Ruiz Egaña

Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:37

Los trenes de la red ferroviaria vasca tendrán un nuevo sistema de seguridad en 2026. Euskotren y Euskal Trenbide Sarea (ETS) han anunciado que el ... European Rail Traffic Management System (ERTMS) entrará en funcionamiento el año que viene, aunque el proceso para formar a sus profesionales ya ha arrancado. Esta semana se están realizando las primeras pruebas nocturnas en vía (en el tramo Irun-Hendaia) para implantar «el sistema de seguridad europeo más avanzado en materia ferroviaria». Será activado en 2026 y se empezará a utilizar en Gipuzkoa, entre Hendaia y Usurbil, para luego «ir extendiéndose paulatinamente» a toda la red. Este nuevo sistema de seguridad coincidirá en el tiempo con dos hitos que transformarán el transporte ferroviario en Gipuzkoa: la variante soterrada entre Altza y Galtzaraborda y la pasante de Donostia.

