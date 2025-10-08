Euskotren y ETS realizan ya las primeras pruebas nocturnas del nuevo sistema de seguridad de sus trenes

Los trenes de la red ferroviaria vasca tendrán un nuevo sistema de seguridad en 2026. Euskotren y Euskal Trenbide Sarea (ETS) han anunciado que el ... European Rail Traffic Management System (ERTMS) entrará en funcionamiento el año que viene, aunque el proceso para formar a sus profesionales ya ha arrancado. Esta semana se están realizando las primeras pruebas nocturnas en vía (en el tramo Irun-Hendaia) para implantar «el sistema de seguridad europeo más avanzado en materia ferroviaria». Será activado en 2026 y se empezará a utilizar en Gipuzkoa, entre Hendaia y Usurbil, para luego «ir extendiéndose paulatinamente» a toda la red. Este nuevo sistema de seguridad coincidirá en el tiempo con dos hitos que transformarán el transporte ferroviario en Gipuzkoa: la variante soterrada entre Altza y Galtzaraborda y la pasante de Donostia.

El ERTMS sustituirá al anterior sistema de seguridad, el EUROLOOP, que cuenta con casi 30 años de operación. ETS y Euskotren se encuentran en pleno proceso de integración de esta nueva tecnología, impulsada por la Comisión Europea. Esta migración supondrá una inversión de 70 millones de euros en los próximos años.

Aunque ambos sistemas funcionan mediante dispositivos colocados en las vías que trasladan información inalámbrica a los trenes, el ERTMS es «totalmente diferente tecnológicamente». Aporta «perfiles más completos» del tramo de la vía a la persona que dirige el tren, con perfiles dinámicos de velocidad en función de las señales físicas de ese punto y los siguientes.

La principal novedad llegará a la hora de hacer frente a incidencias provocadas por condiciones cambiantes en la vía, como la existencia de obras, desprendimientos o caídas de troncos. Hoy en día, un técnico debe desplazarse a la baliza del tramo afectado y manipularla para transmitir una nueva información. Con el nuevo sistema ERTMS, se realizará «directamente desde el puesto de mando», ahorrando tiempo y mejorando la seguridad de la vía afectada.

Formación de 260 profesionales

Alrededor de 260 profesionales de Euskotren se someterán a un proceso de formación que tendrá parte teórica, práctica con dos nuevos simuladores en las cocheras de Araso y Lebario y una última fase que constituirá la conducción en vía, en los propios trenes. La consejera de Movilidad Sostenible Susana García Chueca ha visitado este miércoles las instalaciones de Araso en Irun, acompañada de los directores generales de Euskotren y Euskal Trenbide Sarea, Javier Seoane y Antonio López.

Durante la cita, se han podido ver tanto el nuevo simulador de formación para maquinistas como el específico para los equipos de puesto de mando. Este último se utilizará para instruir a 80 profesionales de ETS durante los próximos meses.

Los simuladores instalados en las cocheras de Araso «replican con realismo» situaciones de conducción, y también la comunicación constante que deben mantener los maquinistas con el puesto de mando. Pueden simular realidades que, aunque no aparezcan con asiduidad en el servicio habitual, requieren de «entrenamiento específico para poder resolverlas con seguridad».

En una demostración llevada a cabo durante la visita de la consejera a Araso, una maquinista de Euskotren ha replicado en el simulador la ruta que conecta las cocheras con la estación de Gaintxurizketa (Lezo). La profesional ha mostrado cuáles son los protocolos de arranque, los sistemas de seguridad y los avisos que reciben, por ejemplo, cuando exceden el límite de velocidad en un tramo. Con el ERTMS, los maquinistas recibirán una especie de «telegramas» directos desde la vía cuando una incidencia provoque cambios en la limitación de velocidad.

«Salto importante en seguridad»

Al término de su visita, García Chueca ha valorado la implantación de este nuevo sistema. «Daremos un salto importante con el nuevo sistema de seguridad ERTMS. Primero se implementará en Gipuzkoa y luego, en el resto de la red ferroviaria de Euskadi. Supondrá un esfuerzo enorme de formación en el que participarán 260 profesionales de Euskotren y 80 de ETS. Entrará en funcionamiento en paralelo a la variante soterrada entre Altza y Errenteria y la pasante de Donostia, por lo que formará parte de la revolución ferroviaria que se llevará a cabo en Gipuzkoa en 2026».