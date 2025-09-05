Euskalmet lanza un aviso por riesgo de incendios, especialmente en la costa, ante la combinación de calor extremo y viento sur El sábado habrá riesgo de fuegos forestales en cualquier punto de Euskadi y las temperaturas rondarán los 35 grados de máxima en todo Gipuzkoa

A. Algaba Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:10

Aviso ante una combinación perfecta de calor extremo y viento sur. El riesgo de incendio durante toda la jornada de mañana sábado en cualquier punto de Euskadi será importante por lo que Euskalmet ha lanzado el aviso amarillo por «riesgo de incendios forestales desde las 00 hasta las 24 hora local. El riesgo de incendios forestales es alto, especialmente en la vertiente cantábrica, debido a la intensidad del viento del sur y a las altas temperaturas», explica la Agencia vasca de Meteorología, por lo que la costa de Gipuzkoa será uno de los principales puntos calientes de esta alerta y donde los ojos de la preveción estarán centrados.

Y es que para este sábado se espera una subida muy importante de las temperaturas, sobre todo provocado por la llegada del viento sur. Por ello también se activa el aviso amarillo en todo Euskadi por temperaturas altas extremas. En todo Gipuzkoa, por ejemplo, se podrían alcanzar los 35 grados de máxima, por lo que la sensación será sofocante. Por esa razón, el aviso amarillo por altas temperaturas estará activo entre las 12.00 y las 20.00 horas.

Eso provocará también que mañana por la noche las mínimas tampoco bajen en exceso y que se puedan registrar los 19 grados como temperatura más baja en general, con muchos puntos con una madrugada tropical.

El domingo más nubes y descenso de las temperaturas. De madrugada y primeras horas todavía soplará viento de componente sur intenso, de manera que apenas refrescará por la noche. Durante la mañana el viento del sur irá perdiendo fuerza y al mediodía, empezando por la costa, girará a noroeste. Las temperaturas máximas, aunque bajarán, seguirán manteniéndose veraniegas, rondando los 26-28 ºC en la costa y los 30 ºC en el centro y sur. En el cielo bastantes nubes medias y altas, que dejarán el cielo bastante blanquecino y que por momentos llegarán más compactas y podrían dejar algo de lluvia, siendo esto más probable durante la segunda mitad del día.