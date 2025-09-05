Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El buen tiempo está llenando ya las playas este viernes como La Concha. Arizmendi

Euskalmet lanza un aviso por riesgo de incendios, especialmente en la costa, ante la combinación de calor extremo y viento sur

El sábado habrá riesgo de fuegos forestales en cualquier punto de Euskadi y las temperaturas rondarán los 35 grados de máxima en todo Gipuzkoa

A. Algaba

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:10

Aviso ante una combinación perfecta de calor extremo y viento sur. El riesgo de incendio durante toda la jornada de mañana sábado en cualquier punto de Euskadi será importante por lo que Euskalmet ha lanzado el aviso amarillo por «riesgo de incendios forestales desde las 00 hasta las 24 hora local. El riesgo de incendios forestales es alto, especialmente en la vertiente cantábrica, debido a la intensidad del viento del sur y a las altas temperaturas», explica la Agencia vasca de Meteorología, por lo que la costa de Gipuzkoa será uno de los principales puntos calientes de esta alerta y donde los ojos de la preveción estarán centrados.

Y es que para este sábado se espera una subida muy importante de las temperaturas, sobre todo provocado por la llegada del viento sur. Por ello también se activa el aviso amarillo en todo Euskadi por temperaturas altas extremas. En todo Gipuzkoa, por ejemplo, se podrían alcanzar los 35 grados de máxima, por lo que la sensación será sofocante. Por esa razón, el aviso amarillo por altas temperaturas estará activo entre las 12.00 y las 20.00 horas.

Eguraldia
Previsión del tiempo

Previsión del tiempo

Consulta el pronóstico del tiempo en tu localidad para los próximos días

Eso provocará también que mañana por la noche las mínimas tampoco bajen en exceso y que se puedan registrar los 19 grados como temperatura más baja en general, con muchos puntos con una madrugada tropical.

El domingo más nubes y descenso de las temperaturas. De madrugada y primeras horas todavía soplará viento de componente sur intenso, de manera que apenas refrescará por la noche. Durante la mañana el viento del sur irá perdiendo fuerza y al mediodía, empezando por la costa, girará a noroeste. Las temperaturas máximas, aunque bajarán, seguirán manteniéndose veraniegas, rondando los 26-28 ºC en la costa y los 30 ºC en el centro y sur. En el cielo bastantes nubes medias y altas, que dejarán el cielo bastante blanquecino y que por momentos llegarán más compactas y podrían dejar algo de lluvia, siendo esto más probable durante la segunda mitad del día.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidente en Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  3. 3 El Alarde de Hondarribia recurre el decreto que marca los horarios del día 8
  4. 4 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  5. 5 El fruto seco que combate la somnolencia diaria y el insomnio, «una puerta para personas con trastornos del sueño»
  6. 6 Clasificaciones de las regatas de La Concha en categoría masculina
  7. 7 Elisa Beltrán, la errenteriarra asesinada por su marido en 1948 y arrojada al mar en el Paseo Nuevo
  8. 8

    Las sorpresas son cosas del pasado
  9. 9

    Siete detenidos tras una trifulca en un comercio de alimentación en Errenteria
  10. 10 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskalmet lanza un aviso por riesgo de incendios, especialmente en la costa, ante la combinación de calor extremo y viento sur

Euskalmet lanza un aviso por riesgo de incendios, especialmente en la costa, ante la combinación de calor extremo y viento sur