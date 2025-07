Euskadi rebajará a los 23 años la edad para solicitar la ayuda de 300 euros al mes para la emancipación

El Gobierno Vasco rebajará a los 23 años la edad para solicitar la ayuda de 300 euros al mes del programa Emantzipa para fomentar la ... emancipación juvenil. La propuesta del Ejecutivo autonómico es reducir en dos años -ahora está establecido en los 25 años- el momento de inicio en que se puede empezar a solicitar la prestación con el objetivo de que pueda llegar a más beneficiarios. Lo que se mantiene, por el momento, es el tope de edad para pedir la ayuda, que está establecida desde el inicio en los 29 años.

Esta modificación se fundamenta «en los datos del 'Diagnóstico de la Situación de la Juventud de Euskadi 2024', que sitúan la edad ideal de emancipación en 23,3 años de media, frente a una edad real de 29,7 años, lo que supone una diferencia de 6,4 años, la mayor registrada hasta la fecha», explica la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, en el decreto que regula el programa Emantzipa.

En este sentido, la titular del área sostiene que «actuar a partir de los 23 años permite anticipar el apoyo institucional en una etapa clave, alineando la intervención pública con las aspiraciones de la juventud y contribuyendo de forma más eficaz al cumplimiento de los objetivos estratégicos».

Hasta ahora, el programa Emantzipa estaba destinado a favorecer la emancipación de jóvenes de entre 25 a 29 años mediante un pago mensual de 300 euros, durante dos años como máximo, siempre y cuando se acredite un gasto de alquiler, hipoteca o préstamo personal de una vivienda libre.

La reducción en el inicio en que se puede empezar a solicitar la prestación sigue a otro cambio ya introducido en los últimos meses en el programa. Se trata de una ampliación de los umbrales de renta para solicitar la prestación. En concreto, los ingresos anuales requeridos para acceder a las ayudas deberán ser superiores a 3.000 euros e inferiores a 30.000 euros, o inferiores a 36.500 euros en el caso de tributación conjunta con cónyuge o pareja de hecho.

Casi 500 solicitudes en Gipuzkoa en 2025

En lo que va de 2025, 499 guipuzcoanos han solicitado las ayudas del programa Emantzipa. En total, han sido 1.575 los que la han solicitado esta ayuda en el conjunto de Euskadi y, de estas, 597 han recibido un resultado favorable. En 2024, el programa contó con un presupuesto de 53 millones de euros para esta prestación, aunque solo ejecutó un 20% del mismo, es decir, solo empleó 10.366.800 euros; 461.700 fueron concedidos en el territorio.

De las solicitudes realizadas entre abril y junio de este año, 35 han sido denegadas. 23 por superar el límite de ingresos anuales (30.000 euros); cinco por no haber acreditado ser el titular de la vivienda; tres por no tener acreditada una vivienda en propiedad o alquiler; dos por no residir en esta como domicilio habitual y otras dos por cumplir 30 años antes del devengo de la primera anualidad o superar la edad.

El presupuesto previsto para el programa en 2025 asciende a 28 millones de euros.