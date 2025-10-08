Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una mujer entra en las oficinas de Lanbide en Irun. F. de la Hera

Euskadi bonificará más la RGI a los perceptores con empleo que aumenten su jornada laboral

El Gobierno Vasco busca incentivar el trabajo de quienes reciben ayudas y también apoyará a las familias monoparentales con un complemento por el coste de crianza

Beñat Arnaiz
Alba Cárcamo

Beñat Arnaiz y Alba Cárcamo

San Sebastián

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:01

Comenta

Recibir la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y cobrar por un trabajo es compatible en Euskadi. De hecho, 3.047 guipuzcoanos de los 14. ... 057 que perciben la RGI la tienen como complemento a su salario porque este no es suficiente para atender sus necesidades básicas. Sin embargo, el Gobierno Vasco no quiere que eso lleve a que el perceptor se acomode y no aspire a mejorar en el ámbito laboral. Por ello anunció ayer que modificará la normativa con el objetivo de incentivar el empleo entre las personas beneficiarias tanto de la RGI como de las Ayudas de Emergencia Social (AES) que ya trabajan.

