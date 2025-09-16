Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varias personas caminan o hacen compras en una calle de Zumaia. F. MORQUECHO

Euskadi amplía a 5 años el límite para destinar las ayudas de emergencia social al pago de hipotecas

El Gobierno Vasco prepara un nuevo decreto sobre las AES para adaptarlo a los cambios introducidos en la ley de la RGI de 2022 y pone el foco en vivienda

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Martes, 16 de septiembre 2025, 02:00

Las ayudas de emergencia social (AES) que las instituciones vascas destinan a las personas más vulnerables para evitar situaciones de pobreza y exclusión no ... son ajenas a la actual crisis de la vivienda. El Gobierno Vasco prepara un decreto que aprobará el nuevo reglamento de las AES en el que la principal novedad respecto a la norma que viene a sustituir, de 2011, es que se amplía de uno a cinco años el límite máximo para percibir estas ayudas cuando se destinen al pago de la hipoteca de una vivienda habitual.

