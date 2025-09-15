Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Joven busca piso en una inmobiliaria

El Gobierno Vasco pone en marcha el programa de avales de acceso a la primera vivienda para menores de 40 años

Kutxabank, Laboral Kutxa y Abanca son las primeras entidades que han firmado el convenio que tiene como objetivo movilizar la compra de unas 3.000 viviendas hasta el año 2029

Catalina Cárdenas

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:08

El Gobierno Vasco ha iniciado este lunes el programa que facilitará la emancipación de jóvenes mediante el acceso a la primera vivienda habitual en Euskadi ... con la puesta en marcha de una línea de avales. Kutxabank, Laboral Kutxa y Abanca son las tres primeras entidades que ya han firmado el convenio de colaboración, a la espera que puedan sumarse más entidades. Las solicitudes pueden realizarse desde ya mismo en las sucursales de dichas entidades financieras o a través de sus canales de comunicación.

