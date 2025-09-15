El Gobierno Vasco pone en marcha el programa de avales de acceso a la primera vivienda para menores de 40 años

El Gobierno Vasco ha iniciado este lunes el programa que facilitará la emancipación de jóvenes mediante el acceso a la primera vivienda habitual en Euskadi ... con la puesta en marcha de una línea de avales. Kutxabank, Laboral Kutxa y Abanca son las tres primeras entidades que ya han firmado el convenio de colaboración, a la espera que puedan sumarse más entidades. Las solicitudes pueden realizarse desde ya mismo en las sucursales de dichas entidades financieras o a través de sus canales de comunicación.

El programa, dotado con 144 millones de euros, cubre desde el 80% hasta el 100% del valor mínimo de la tasación o la compraventa de la primera vivienda habitual, ya sea nueva o de segunda mano, ubicada en Euskadi.

Está iniciativa va destinada a facilitar la emancipación de los jóvenes de entre 18 y 39 años, permitiendo así a los jóvenes acceder a un préstamo hipotecario sin necesidad de aportar una entrada significativa, algo que suele ser una barrera para este colectivo.

Para acogerse al programa, al menos uno de los titulares deberá haber residido en el País Vasco durante al menos dos de los últimos cinco años y cuyos ingresos no superen los 50.400 euros anuales en caso de un único solicitante, o 86.400 euros si se trata de dos solicitantes. Además, el importe máximo del precio de la compra no podrá ser superior a 340.000 euros.

Esta línea de avales, prevé movilizar la compra de unas 3.000 viviendas hasta el año 2029. El plazo de solicitudes finalizará en octubre de dicho año o hasta que se agote el límite del programa.

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado mes de julio la puesta en marcha de este instrumento, que se desarrollará en colaboración público-privada a través del Instituto Vasco de Finanzas y las entidades financieras adheridas. Con ello, se busca responder a una demanda social importante, ya que nueve de cada diez jóvenes en alquiler consideran esta situación como temporal y desean adquirir su vivienda propia..

Este programa innovador es fruto de un trabajo conjunto entre el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, el Departamento de Hacienda y Finanzas, junto al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana