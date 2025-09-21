Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ertzaintza y policías locales intensificarán la próxima semana los controles de velocidad

El objetivo de la campaña que se llevará a cabo la próxima semana es reducir la accidentalidad y el número de personas fallecidas y heridas en la red viaria vasca

A. I.

Domingo, 21 de septiembre 2025, 11:54

LLa Euskal Polizia intensificará el control de velocidad de vehículos con una nueva campaña que se llevará a cabo esta próxima semana.Según ha informado ... este domingo el Departamento de Seguridad, la Ertzaintza, en coordinación con las policías locales, controlará el cumplimiento de los límites de velocidad con el objetivo de reducir la accidentalidad y el número de personas fallecidas y heridas en la red viaria vasca. Los controles, que serán en todo caso de carácter preventivo, se centrarán en aquellos tramos de riesgo asociado a la velocidad, así como en aquellos puntos donde se circula por encima del límite establecido y existe un elevado índice de siniestralidad.

