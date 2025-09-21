Ertzaintza y policías locales intensificarán la próxima semana los controles de velocidad
El objetivo de la campaña que se llevará a cabo la próxima semana es reducir la accidentalidad y el número de personas fallecidas y heridas en la red viaria vasca
A. I.
Domingo, 21 de septiembre 2025, 11:54
LLa Euskal Polizia intensificará el control de velocidad de vehículos con una nueva campaña que se llevará a cabo esta próxima semana.Según ha informado ... este domingo el Departamento de Seguridad, la Ertzaintza, en coordinación con las policías locales, controlará el cumplimiento de los límites de velocidad con el objetivo de reducir la accidentalidad y el número de personas fallecidas y heridas en la red viaria vasca. Los controles, que serán en todo caso de carácter preventivo, se centrarán en aquellos tramos de riesgo asociado a la velocidad, así como en aquellos puntos donde se circula por encima del límite establecido y existe un elevado índice de siniestralidad.
El Departamento de Seguridad ha recordado que el pasado año el 32% de las personas fallecidas en accidente de tráfico en las carreteras de Euskadi lo hicieron en accidentes en los que el principal factor fue la velocidad inadecuada. Considera demostrado que la velocidad está directamente relacionada con la lesividad de los accidentes de tráfico. Con velocidades de conducción más altas, el número de siniestros y su gravedad aumentan exponencialmente.
Las mismas fuentes subrayan que hay que tener en cuenta, además, que a mayor velocidad mayor será la distancia necesaria para detener el vehículo. Se calcula que, por término medio, si se circula a 120km/h hará falta una distancia superior a un campo de futbol para detenerse.
