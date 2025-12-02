Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Errenteria recuerda que ya cuenta con un recurso y Hernani proyecta uno

Municipios de Oarsoaldea y Buruntzaldea se abren al diálogo con Donostia pero aseguran que ya trabajan a nivel local en la lucha contra la exclusión

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Los municipios que gravitan en torno a Donostia se muestran abiertos a acudir a la reunión que el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana ha ... anunciado que convocará en próximas fechas con el fin de tratar de impulsar «un sistema coordinado y equilibrado de atención a personas sin hogar», que cuente con la complicidad de las localidades más cercanas a la ciudad, tal como avanzaron fuentes de Alcaldía del consistorio donostiarra en la edición de ayer de este periódico. Sin embargo, pese a su voluntad de participar en ese diálogo, Errenteria y Hernani, como localidades con mayor número de habitantes de Oarsoaldea y Buruntzaldea, respectivamente, matizan que en sus comarcas ya trabajan en la lucha contra la exclusión social, en coordinación con la Diputación. Así, desde el Ayuntamiento errenterriarra recuerdan que desde hace unos años ya disponen del albergue Belabaratz para la acogida de personas 'sintecho', mientras que el hernaniarra lidera el proyecto de un recurso con el apoyo de los otros cinco municipios de la zona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  2. 2

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  3. 3

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  4. 4

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  5. 5 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  6. 6

    EH Bildu frena su tendencia alcista en Gipuzkoa y cae dos puntos desde las elecciones vascas de 2024
  7. 7 La escapada de Barbara Goenaga y Borja Sémper: «Celebrando la vida»
  8. 8 Fox vuelve a nacer en Aiako Harria
  9. 9

    El recelo de los sindicatos descabalgó a la EPSV Geroa de la operación Uvesco
  10. 10 Adiós a una peluquería con 37 años de historia en el centro de San Sebastián: «Han sido décadas llenas de vida e ilusión»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Errenteria recuerda que ya cuenta con un recurso y Hernani proyecta uno

Errenteria recuerda que ya cuenta con un recurso y Hernani proyecta uno