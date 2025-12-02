Errenteria recuerda que ya cuenta con un recurso y Hernani proyecta uno

Los municipios que gravitan en torno a Donostia se muestran abiertos a acudir a la reunión que el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana ha ... anunciado que convocará en próximas fechas con el fin de tratar de impulsar «un sistema coordinado y equilibrado de atención a personas sin hogar», que cuente con la complicidad de las localidades más cercanas a la ciudad, tal como avanzaron fuentes de Alcaldía del consistorio donostiarra en la edición de ayer de este periódico. Sin embargo, pese a su voluntad de participar en ese diálogo, Errenteria y Hernani, como localidades con mayor número de habitantes de Oarsoaldea y Buruntzaldea, respectivamente, matizan que en sus comarcas ya trabajan en la lucha contra la exclusión social, en coordinación con la Diputación. Así, desde el Ayuntamiento errenterriarra recuerdan que desde hace unos años ya disponen del albergue Belabaratz para la acogida de personas 'sintecho', mientras que el hernaniarra lidera el proyecto de un recurso con el apoyo de los otros cinco municipios de la zona.

Con algunos directamente y otros delegando la interlocución en el municipio con más habitantes de su comarca, este periódico contactó ayer con los siete municipios interpelados por el Ayuntamiento donostiarra: Errenteria, Lezo, Oiartzun, Pasaia, Astigarraga, Hernani y Usurbil, todos ellos gobernados por EH Bildu.

En general, expresaron su «sorpresa» porque «tengamos conocimiento de la solicitud de reunión por la prensa». Quien más crítica se mostró fue la Alcaldía de Errenteria, Aizpea Otaegi, que recordó que «hace tres años», a «iniciativa» suya, se reunieron los alcaldes de Errenteria, Irun y Donostia con la diputada foral de Políticas Sociales «para trabajar este reto» y «decidimos que debíamos gestionar este tema discretamente y sacarlo del debate público», lo que le lleva a pensar que «parece que hay otros objetivos más allá de la necesidad de afrontar este complejo reto». Por su parte, el hernaniarra Xabier Lertxundi confía en que «también sean convocados» los otros dos municipios de Buruntzaldea, como Urnieta y Lasarte-Oria.

«Tenemos un centro 39 plazas, lo que triplica el cálculo de la Diputación y cubre la exigencia también para Oarsoaldea» Aizpea Otaegi Alcaldesa de Errenteria

«El 'sinhogarismo' no solo afecta a un municipio ya que hay una movilidad, y trabajamos en un centro para toda la comarca» Xabier Lertxundi Alcalde de Hernani

«Como municipio pequeño no estamos obligados a tener plazas, pero somos sensibles y apoyamos el proyecto de Buruntzaldea» Xabier Urdangarin Alcalde de Astigarraga

Y es que, en el caso de Hernani, el primer edil ha presentado ya a la Diputación de Gipuzkoa un proyecto para la habilitación de un recurso «dirigido a las personas que están en una situación de exclusión social». La idea está liderada por este Ayuntamiento, con «el apoyo del resto de municipios de Buruntzaldea, porque entendemos que el 'sinhogarismo' no es algo que afecta a un único municipio, ya que estas personas tienen su movilidad».

De momento, el plan en esta zona cercana a Donostia cuenta ya «con el visto bueno de la Diputación, y estamos trabajando las bases para poder materializarlo». Aún está en una fase muy embrionaria, pero el compromiso municipal parece firme, tal como asegura el alcalde de Astigarraga, Xabier Urdangarin. «Nosotros apoyamos este proyecto, aunque como municipio pequeño no estamos obligados a habilitar plazas para personas sin hogar. Pero esto no significa que no seamos sensibles a esta realidad. No muchos, pero de vez en cuando nos llega algún caso que se suele ir. Sí tenemos viviendas de emergencia social, y hace poco hemos derivado a una persona que estaba viviendo en un coche».

En Oarsoaldea, 39 plazas

Errenteria es la única localidad del área de influecia de Donostia que tiene un centro asistencial para 'sintecho'. Así, su Ayuntamiento recuerda que cumplen con «la Ley de Servicios Sociales y el decreto de Cartera» por lo que niega que San Sebastián sea la única localidad que dispone de este tipo de infraestructuras.

En concreto, la villa galletera destina «cerca de 2,8 millones de euros al año para desarrollar una estrategia de lucha contra la exclusión social, más del 4% del presupuesto total municipal». Esta apuesta municipal, añaden, se reflejaría «en los datos», ya que según el Mapa de Servicios Sociales de Gipuzkoa 2024-2030, Oarsoaldea tendría que disponer de 21 plazas para exclusión social, de las que, según su número de habitantes, 11 corresponderían a Errenteria que actualmente cuenta con 39, «lo que triplica la apuesta municipal sobre la exigencia de la Diputación y también cubre la exigencia para Oarsoaldea, casi duplicando la misma». Se trata del albergue Belabaratz, por donde en 2024 pasaron 309 personas usuarias, con una tasa de ocupación del 96%.