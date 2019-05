Errenteria, Elgoibar, Gabiria y Getaria ofrecerán wifi gratis Michelena Las cuatro localidades guipuzcoanas recibirán una subvención de la UE para realizar una inversión en conexiones libres EL DIARIO VASCO Jueves, 16 mayo 2019, 16:46

La Comisión Europea ha publicado el nombre de los 3.400 municipios europeos que recibirán una ayuda de 15.000 euros para financiar la instalación de wifi gratuito en espacios públicos. La convocatoria para solicitar esta ayuda estuvo abierta dos días -4 y 5 de abril- y respondieron a la llamada cerca de 10.000 ayuntamientos europeos. Entre los agraciados se encuentran Errenteria, Elgoibar, Gabiria y Getaria.

Dichas localidades recibirán ese apoyo económico de parte del programa 'WiFi4EU' de la Comisión Europea, que promueve el libre acceso de los ciudadanos a la conectividad wifi en espacios públicos como parques, plazas, edificios oficiales, bibliotecas, centros de salud y museos en toda Europa.

Las redes financiadas a través de la iniciativa 'WiFiEU' serán gratuitas, no contendrán publicidad y en ellas no se recogerán datos personales. La financiación se facilitará solamente para redes que no dupliquen ofertas públicas o privadas gratuitas de calidad similar existentes en el mismo espacio.

Los municipios que reciban las ayudas 'WiFi4EU' deben comprometerse a mantener estos puntos en funcionamiento durante un mínimo de tres años, a garantizar su conexión a la mayor velocidad que esté disponible y a que esta velocidad sea siempre superior a los 30 megas.