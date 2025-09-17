ErNE urge al Ayuntamiento de Bergara a dotar de armas de fuego a la Policía Local

El sindicato ErNE ha exigido este miércoles al Ayuntamiento de Bergara que dote «de inmediato» de armas de fuego a la Policía Local. Ha asegurado ... que el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por consistorio, «confirmando de forma definitiva la sentencia obtenida por los servicios jurídicos del sindicato ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV)».

ErNE ha mantenido, a través de un comunicado, que «la resolución del Alto Tribunal es clara. El Ayuntamiento de Bergara tiene la obligación de dotar de arma de fuego a sus agentes de Policía Local, garantizando así unas condiciones de trabajo seguras y ajustadas a derecho». Añade que la setencia condena al consistorio al pago de las costas procesales, «que tendrán que ser abonadas con los impuestos de los ciudadanos, como consecuencia de una estrategia judicial errónea e innecesaria por parte del Ayuntamiento», ha denunciado.

Ha subrayado que ha sido el único sindicato en recurrir la falta de dotación de arma de dotación en la Euskal Polizia, «tal y como ya hicimos en otros municipios como Eibar, Tolosa o Zarautz, donde también hemos obtenido sentencias favorables que obligan a los ayuntamientos a cumplir la propia Ley de Policía donde se indica que los cuerpos que componen la Policia del País Vasco son institutos armados».

A finales del mes de mayo del pasado año el Ayuntamiento de Bergara recurrió la obligatoriedad de dotar de armas de fuego a la Policía Local instada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). El Gobierno municipal ratificó en sesión plenaria, con la mayoría de EH Bildu, el decreto de Alcaldía para interponer un recurso de casación. La moción fue elevada por el propio alcalde de EH Bildu, Gorka Artola, en el Pleno municipal de este lunes, y salió adelante con la mayoría absoluta de la coalición abertzale, con 9 votos. Los seis ediles del PNV votaron en contra, y el único del PSE-EE se abstuvo.

El recurso instaba al Parlamento Vasco a revisar el modelo policial de Euskadi rubricado en la Ley de Policía del País Vasco para garantizar «tanto la seguridad como la cercanía que caracteriza a la Policía Local». «No se puede rechazar que los tiempos van cambiando, y que dichos avances requieren la adaptación del modelo de seguridad vasco», continúa la moción, «pero debemos buscar maneras de que la ley se adecúe a la realidad de los municipios pequeños y medianos».

La sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) sentenció en junio de 2019 que los policías locales de Euskadi deben portar arma. Revocó así una sentencia de primera instancia dictada por el juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de San Sebastián favorable al Ayuntamiento de Eibar, que consideraba que se trataba de una «facultad» de los consistorios y no de una «obligación».

Para el TSJPV, sin embargo, los alcaldes carecen de la potestad de decidir si los policías municipales de su Consistorio deben o no estar armados, ya que «la seguridad pública es una competencia exclusiva del Estado». «La realidad social nos demuestra que la seguridad ciudadana se ve alterada en ocasiones en grado tal que el uso de la fuerza y, más exactamente, de armas de fuego se convierte en imprescindible, bien para mantenerla bien para restaurarla», señala la resolución. Los jueces observan una «función disuasoria» en que los policías lleven un arma de fuego.