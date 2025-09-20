Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Inés Ibáñez de Maeztu, Ararteko en funciones, ante la sede de la institución en Vitoria. Igor Aizpuru
Inés Ibáñez de Maeztu, Ararteko en funciones

«La equidad en la escuela preocupa a todas las defensorías del pueblo»

La defensora del pueblo vasco revela que a estas alturas del año ya se han superado las 14.000 quejas contabilizadas durante todo 2024

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Sábado, 20 de septiembre 2025, 06:35

Desde que en marzo de 2021 fuese nombrada adjunta al Ararteko, ha sido el complemento social de una institución eminentemente jurídica. Licenciada en Geografía e ... Historia, Inés Ibáñez de Maeztu (Bilbao, 1957) enfocó en los 80 su trayectoria profesional como educadora social y ha sido directora de Derechos Humanos de Gobierno Vasco (2009-2013). Desde que en junio Manu Lezertua renunciara por salud, ocupa su cargo, con la ley en la mano pero guiada por su alta sensibilidad social.

