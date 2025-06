«Las enfermeras decimos basta, no vamos a tolerar más errores ni retrasos»

«Estamos aquí porque estamos hartas. Hartas de esperar listas de contratación que nunca llegan a tiempo, o que cuando llegan, están plagadas de errores. ... Hartas de que Osakidetza nos ignore, nos desprecie y ponga en peligro nuestra estabilidad profesional con una gestión nefasta y deshumanizada», han manifestado este martes por la mañana las enfermeras concentradas a las puertas del Hospital de Zumarraga atendiendo a la convocatoria realizada por el sindicato de enfermería en Gipuzkoa, SATSE, para denunciar «el deterioro progresivo de la gestión de recursos humanos en Osakidetza y exigir soluciones urgentes ante una situación insostenible».

La movilización de este martes se une a las ya realizadas en Txagorritxu (Araba) y Basurto (Bizkaia) durante las últimas semanas, en una ronda de protestas que pretende «visibilizar la indignación creciente del colectivo ante los errores sistemáticos de la herramienta informática que gestiona las listas de contratación, así como los incumplimientos reiterados del calendario de OPEs y la paralización del concurso de traslados».

«Esta no es una protesta más: es el grito de un colectivo maltratado por un sistema burocratizado y una herramienta que no funciona», han denunciado desde SATSE Gipuzkoa. «Los errores en las listas no son puntuales, son continuos, y arrastran a las enfermeras a una espiral de incertidumbre, reclamaciones constantes y ansiedad laboral», han señalado.

El sindicato denuncia que las últimas listas de contratación «han llegado con fallos graves, a pesar de los meses de retraso acumulado». A ello suman «la falta de convocatorias de interinidades, la ausencia de transparencia en la adjudicación de contratos y la paralización del concurso de traslados». Indican que «todo ello consolida un modelo de precariedad que impide a las profesionales estabilizar su situación laboral o planificar su vida personal».

«No podemos entender cómo, tras tantas advertencias, Osakidetza sigue confiando en una herramienta informática que no funciona y que perjudica gravemente a quienes trabajan cada día por la salud de la ciudadanía vasca», han indicado desde SATSE Gipuzkoa.

El sindicato exige a Osakidetza que no penalice ni excluya de la contratación a quienes puedan demostrar que les corresponde un puesto, mientras no se subsanen todos los errores. «Queremos una herramienta eficiente, rigurosa y respetuosa con los derechos de las profesionales», han reivindicado.

Han anunciado que estas concentraciones continuarán si la situación no cambia: «Las enfermeras no vamos a resignarnos. Seguiremos alzando la voz en cada rincón de Euskadi hasta que Osakidetza cumpla con sus obligaciones», han trasladado.