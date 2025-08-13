Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Un barrendero trabaja en las calles de San Sebastián ayer tarde, bajo el calor. F. De la Hera

Empresas e instituciones de Gipuzkoa adaptan el horario de los trabajadores por la ola de calor

La construcción adelanta el inicio de su actividad para combatir el sofoco y la Diputación paraliza actividades de asfaltado y rehabilitación

Imanol Lizasoáin

San Sebastián

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:05

La ola de calor que azota buena parte de Gipuzkoa, y que continuará en los próximos días pese al ligero alivio de hoy, ha llevado ... a empresas e instituciones a adaptar y adelantar sus horarios e incluso paralizar alguna obra para salvaguardar la salud de sus empleados –la mayoría de ellos subcontratados para labores de mantenimiento urbano, limpieza, construcción o asfaltado– que trabajan al aire libre. En Zumarraga, Eibar, Tolosa y Beasain, municipios que ayer estuvieron en alerta roja según la Aemet, han reforzado protocolos en base a la legislación laboral española y vasca (Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales) diseñada para proteger a los trabajadores frente a temperaturas extremas.

