El calor apretó ayer con fuerza en el interior de Gipuzkoa. ROYO

Una tregua de dos días antes de un puente con máximas de 41 grados

Las temperaturas más altas de hoy y mañana estarán 10º por debajo de las de los últimos días, pero este fin de semana vuelve el calor

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Miércoles, 13 de agosto 2025, 02:00

La tan esperada bajada de temperaturas después de varios días de intenso bochorno en Gipuzkoa será fugaz. Un suspiro de un abrir y cerrar ... de ojos. Al menos hoy y mañana, salir de casa y pasear no será un juego de buscar la sombra entre calles. En los últimos días localidades del interior del territorio se han quedado desiertas, pues mucha gente ha optado por 'confinarse' en casa, con las persianas y ventanas bajadas, para tratar de combatir el calor. Algo comprensible ante los 42,4 grados alcanzados ayer en Bergara o los 42,2 en Arrasate. Hoy y mañana se esperan máximas notablemente más bajas tanto en el interior como en el litoral guipuzcoano, que rondarán los 35º y 28º, respectivamente.

