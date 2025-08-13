Una tregua de dos días antes de un puente con máximas de 41 grados

La tan esperada bajada de temperaturas después de varios días de intenso bochorno en Gipuzkoa será fugaz. Un suspiro de un abrir y cerrar ... de ojos. Al menos hoy y mañana, salir de casa y pasear no será un juego de buscar la sombra entre calles. En los últimos días localidades del interior del territorio se han quedado desiertas, pues mucha gente ha optado por 'confinarse' en casa, con las persianas y ventanas bajadas, para tratar de combatir el calor. Algo comprensible ante los 42,4 grados alcanzados ayer en Bergara o los 42,2 en Arrasate. Hoy y mañana se esperan máximas notablemente más bajas tanto en el interior como en el litoral guipuzcoano, que rondarán los 35º y 28º, respectivamente.

La madrugada también ha sido calurosa en Gipuzkoa. Según los datos facilitados por Euskalmet, esta pasada medianoche en Jaizkibel había 28,1ºC, al igual que en Zarautz; en Zegama 26,8ºC; en el puerto de Pasaia 26,3ºC; en la isla de Santa Clara 26,2ºC; en Behobia 26ºC y en Arrasate y Bidania 25,9ºC.

Cielos más nublados, rachas de viento del noroeste y probabilidad de chubascos moderados son los ingredientes del coctel meteorológico que refrescará el ambiente estos próximos días. En el interior, las máximas llegarán a estar casi diez grados por debajo de las alcanzadas esta semana de ola de calor; por ejemplo, en Bergara, los termómetros no superarán mañana los 32 grados, cuando ayer llegaron a marcar 42º al mediodía.

Eso sí, de cara a este fin de semana –más largo de lo normal por el festivo de la Asunción de la Virgen este viernes–, Gipuzkoa volverá al bochorno. Es probable que el interior vuelva a cocerse por encima de los 40 grados, mientras que en el litoral se superarán los 30º con holgura. El sábado será especialmente asfixiante, mientras que, de nuevo, el domingo traerá máximas más moderadas, de 30 grados en el interior y 25º en la costa.