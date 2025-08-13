Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Larraitz Irañeta es repartidora de Correos en Donostia. D.F.T.

«Si hay alerta roja terminamos el reparto de Correos a las 13.00 horas»

Empleados que trabajan en la calle, como repartidores, obreroso barrenderos, hacen frente a la ola de calor con diferentes pautas

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:04

Gipuzkoa no está acostumbrada a los 43 grados de máxima a los que llegaron el lunes determinadas localidades del interior del territorio o a los ... 34 grados que se registraron ayer en la capital. Ante esta situación los empleados que trabajan a pie de calle, bajo el sol, aplican pautas para hacer frente a la ola de calor. «Si hay alerta roja nos han comunicado desde la empresa que tenemos que terminar de repartir a las 13.00 horas», explica Larraitz Irañeta, repartidora de Correos en Donostia.

