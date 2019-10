Emotivo recuerdo a Asier Niebla en Urnieta Los hermanos de Asier, Juanjo y Yoana, se abrazan ante los cientos de personas que acudieron ayer a la carrera en memoria de Asier. / MARÍA Cientos de personas pidieron justicia para el joven en el aniversario de su muerte tras una agresión machista MARÍA CORTÉS Domingo, 13 octubre 2019, 08:01

Urnieta se mostró unida para pedir justicia y recordar a uno de sus vecinos, el joven Asier Niebla, que falleció el año pasado, tras permanecer dos meses en coma después de ser víctima de una agresión machista durante la Semana Grande donostiarra de 2018.

Tristeza, dolor, rabia... fueron algunas de las emociones que se dejaron sentir en la plaza San Juan de la localidad, epicentro de las iniciativas organizadas por los amigos de Asier en colaboración con el Ayuntamiento. Los actos comenzaron con una marcha de dos kilómetros que cientos de vecinos cubrieron a pie, entre ellos, los familiares y amigos de Niebla, que emocionados cruzaron la meta de la mano y al grito de «Justicia para Asier».

Pasadas las cuatro y media de la tarde dio comienzo la carrera oficial, de 7,5 kilómetros, que finalmente completaría en primera posición el urnietarra Asier Martínez con un tiempo de 27.19. Tras él entró Igor Amantegui (28.05) seguido de Juan Luis Gómez (28.41). En categoría femenina, la ganadora fue Gema Tejero con un tiempo de 38.44. En segundo lugar cruzó la meta Isabel Pérez de Arenaza (39.02) y tercera fue Enara Agirrezabala (39.50).

Finalizada la prueba y entregados los premios a los ganadores, el bullicio dio paso al silencio absoluto en la plaza del Ayuntamiento en los dos minutos de concentración. Pocos fueron los que pudieron contener las lágrimas.

La puerta de Asier

Los asistentes al acto pudieron ver en el escenario la puerta que representa a Asier Niebla como víctima de violencia machista, una de las piezas que compone la exposición que la agencia Dimensión ha creado por cada mujer asesinada por la violencia machista durante 2018 en

España. Dichas puertas han sido creadas por diferentes artistas, y el objetivo no es otro que visibilizar la violencia machista e impulsar la reflexión. Un representante de la agencia subió al escenario y señaló que «nos sentimos honrados de poder aportar nuestro granito de arena a visibilizar una problemática como ésta, la violencia de género, con una puerta que no estaba programada en la exposición, porque recogíamos en 47 piezas las víctimas oficiales de violencia de género en 2018 en España y Asier no estaba ni está considerado como una víctima oficial. Pero en estas situaciones hay muchas otras víctimas y tras una reflexión y la propuesta del Ayuntamiento de San Sebastián que se implicó en el proyecto, como también lo hizo la propia familia de Asier, decidimos hacer la puerta que lo representa a él, pero también a todas esas víctimas no oficiales. Queremos visibilizar el problema y hacer ver que esas víctimas no son números, ni simples estadísticas, que son personas, que hay historias muy dolorosas detrás, y que esa cifra oficial sólo es la punta del iceberg».

Añadió que «aunque las mujeres son las víctimas principales de estas situaciones de violencia, no todas las puertas de esta muestra son de mujeres, ya que hay una dedicada a un niño, porque en el juicio se demostró que el padre lo asesinó para hacer daño a la madre. Historias terribles que se reflejan en cada una de las puertas, al igual que la de Asier Niebla».

El acto finalizó con la plaza escuchando la canción compuesta por Juanjo, el hermano mayor de Asier. «Esta mañana me he levantado pensando que todo esto había sido un sueño, pero por desgracia no lo es. Pensé que podía hacerle mi personal homenaje a Asier, mi hermano pequeño que vi nacer y tuve en mis brazos y con el que he vivido momentos maravillosos, haciéndole una canción». Indicó también que las canciones son «eternas y espero que dentro de 100 años se siga escuchando este tema y se sepa que estuvimos luchando. Confío en que esto no vuelva a pasar. La vida ya es demasiado complicada, pero estas cosas no deberían pasar. Aquí estamos para seguir luchando por él, para que se haga justicia para mi hermano», afirmó un emocionado Juanjo, que quiso aprovechar para agradecer todo el cariño, esfuerzo y trabajo de los amigos de Asier.