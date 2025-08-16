Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista del embalse de Lareo, ubicado en la sierra de Aralar, que surte a Ataun. DV

Los embalses de Gipuzkoa, sin problemas al estar entre el 63% y el 95% de su capacidad

Todos están menos llenos que el año pasado por estas fechas, pero no se auguran aprietos ante la previsión de lluvia para la próxima semana

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:09

Los embalses de Gipuzkoa (y el de Endara en Navarra que abastece a Irun y Hondarribia) resisten el envite de la ola de calor. Como ... es habitual, el que más justo anda es el de Lareo, que está al 63%de su capacidad. Un nivel que técnicamente indica una situación de alerta, pero que debido a que abastece únicamente a los 1.700 vecinos de Ataun, no conlleva un riesgo reseñable. Hay que tener en cuenta además que este pantano tiene limitada su capacidad al 80% por razones técnicas.

