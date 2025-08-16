Los embalses de Gipuzkoa, sin problemas al estar entre el 63% y el 95% de su capacidad Todos están menos llenos que el año pasado por estas fechas, pero no se auguran aprietos ante la previsión de lluvia para la próxima semana

Vista del embalse de Lareo, ubicado en la sierra de Aralar, que surte a Ataun.

Los embalses de Gipuzkoa (y el de Endara en Navarra que abastece a Irun y Hondarribia) resisten el envite de la ola de calor. Como ... es habitual, el que más justo anda es el de Lareo, que está al 63%de su capacidad. Un nivel que técnicamente indica una situación de alerta, pero que debido a que abastece únicamente a los 1.700 vecinos de Ataun, no conlleva un riesgo reseñable. Hay que tener en cuenta además que este pantano tiene limitada su capacidad al 80% por razones técnicas.

El segundo menos relleno es el menor de todos, el de Barrendiola, que surte a Legazpi, Urretxu y Zumarraga, que está al 74,3%, en situación de prealerta. El resto están en situación normal: Añarbe al 75%, Ibai Eder al 78%, Endara al 80%, Arriaran al 82%, Urkulu al 87%, Ibiur al 90% y Aixola al 95%. La previsión de lluvia para la semana que viene ayudará a elevar los niveles de embalsamiento.

