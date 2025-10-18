Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Alumnas de la clase de mantenimiento en Mundaiz Fit, realizan un ejercicio muscular. F. De la Hera

Ejercicios de fuerza, «escudo» ante la menopausia

Salud. ·

Cada vez más guipuzcoanas mayores de 40 años descubren en las pesas un apoyo para mantener la masa muscular y aliviar los síntomas derivados del climaterio

Álvaro Guerra

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:01

A sus 65 años, Elena Santamaría levanta las mancuernas con una energía que desmonta cualquier tópico. Lleva más de veinte años haciendo ejercicio y, desde ... hace tres, acude habitualmente a Mundaiz Fit, ubicado en el barrio donostiarra de Gros, donde ha encontrado en el entrenamiento de fuerza y muscular un aliado. «Me siento bien, me da energía; salgo con otro ánimo», resume. Habla con la serenidad de quien conoce su cuerpo y sabe lo que le ha costado mantenerlo activo. Su caso no es una excepción. Poco a poco, los gimnasios y polideportivos de Gipuzkoa se llenan de mujeres como ella, que descubren en los ejercicios de fuerza un espacio de bienestar y confianza para llegar preparadas a una etapa de la vida sobre la que durante años pesó el silencio: la menopausia. Con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la salud de las mujeres en esta transición, hoy que se celebra el Día Mundial de la Menopausia, las expertas cada vez tienen más claro que el deporte es el mejor aliado.

