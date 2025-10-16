Ecologistas piden la demolición de la presa de Orbeldi para la regeneración piscícola del Oria en Usurbil
Critican que el BOE ha publicado una solicitud para detraer del río 12 m3/s para el canal de aguas bravas
A. I.
Jueves, 16 de octubre 2025, 12:28
Grupos ecologistas y naturalistas han reclamado este jueves la demolición de la presa de la antigua central hidroeléctrica de Orbeldi, en Usurbil, al considerar que ... es «una de las claves para la regeneración piscícola del Oria», muy particularmente para el salmón y la anguila. Recuerda que «no se trata de una presa en desuso más, sino del primer obstáculo de envergadura con el que se encuentran estas especies cuando remontan el cauce desde la desembocadura». Mantienen que así lo admite expresamente la propia Diputación en el Plan Director de Permeabilización de Obstáculos de Gipuzkoa, que prevé su demolición.
Anerreka Ingurumen Elkartea, Eguzki Talde Ekologista, Naturkon, Gipuzkoakoa Talde Ekologista y Naturalisten Koordinatzailea han hecho público un comunicado en el que denuncian que sigue adelante la construcción en Orbeldi de un canal de aguas bravas, «proyecto para el cual resulta imprescindible mantener la presa». Mantienen que «el último paso, por ahora, ha sido el anuncio en el BOE del 9 de octubre de una solicitud para detraer del Oria 12 m3/s con destino al canal, que nos ha llevado a reclamar ser considerados agentes interesados, con el fin de poder estar informados de todo lo relacionado con este expediente».
Indican que el Gobierno Vasco ha prohibido «por fin» la pesca de angulas, dada su «situación crítica», pero censuran que «es el primer impulsor del canal de aguas bravas, que, manteniendo la presa, en nada beneficia a recuperación de la especie». También reprochan a la Diputación que reconozca que Orbeldi «no es una presa más y contempla expresamente su demolición, pero ha declarado de interés público el proyecto del canal. Por último, recuerdan que el Ayuntamiento de Usurbil, a través del Plan de Acción del Paisaje del Río Oria, preveía la recuperación ambiental del entorno de Orbeldi, con desmantelamiento de la presa incluido. «Pero ha votado a favor del Plan Especial del canal de aguas bravas», han censurado.
