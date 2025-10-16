Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ecologistas piden la demolición de la presa de Orbeldi para la regeneración piscícola del Oria en Usurbil

Critican que el BOE ha publicado una solicitud para detraer del río 12 m3/s para el canal de aguas bravas

A. I.

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:28

Comenta

Grupos ecologistas y naturalistas han reclamado este jueves la demolición de la presa de la antigua central hidroeléctrica de Orbeldi, en Usurbil, al considerar que ... es «una de las claves para la regeneración piscícola del Oria», muy particularmente para el salmón y la anguila. Recuerda que «no se trata de una presa en desuso más, sino del primer obstáculo de envergadura con el que se encuentran estas especies cuando remontan el cauce desde la desembocadura». Mantienen que así lo admite expresamente la propia Diputación en el Plan Director de Permeabilización de Obstáculos de Gipuzkoa, que prevé su demolición.

