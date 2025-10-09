Dos heridos tras una colisión entre un camión y dos turismos en Bergara
Los dos conductores han tenido que ser trasladados a un centro hospitalario
Jueves, 9 de octubre 2025, 16:51
Dos personas han resultado heridas tras una colisión entre un camión y dos turismos ocurrida sobre las 13.50 en la carretera N-636 en ... Bergara. Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los heridos han sido trasladados a un centro hospitalario.
Como consecuencia de este accidente, la carretera ha estado cortado dos horas en ambas direcciones, lo que ha provocado retenciones de aproximadamente un kilómetro en la zona.
Pasadas las 16.00 horas, la vía ha recuperado la normalidad.
