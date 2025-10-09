Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Punto exacto del lugar del accidente

Dos heridos tras una colisión entre un camión y dos turismos en Bergara

Los dos conductores han tenido que ser trasladados a un centro hospitalario

Catalina Cárdenas

Jueves, 9 de octubre 2025, 16:51

Dos personas han resultado heridas tras una colisión entre un camión y dos turismos ocurrida sobre las 13.50 en la carretera N-636 en ... Bergara. Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los heridos han sido trasladados a un centro hospitalario.

