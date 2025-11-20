Dos heridos tras un accidente múltiple en la N-634 a la altura de Eibar

Tarde ajetreada en las carreteras guipuzcoanas. Dos personas han sido trasladadas al hospital tras un accidente múltiple en la N-634 a la altura del ... Eibar. Tres vehículos han colisionado en el kilómetro 15 de la carretera nacional, en dirección a Santander, sobre las 17.40 horas, según informa el Departamento de Seguridad.

Con motivo del accidente, ambos sentidos de la vía permanecen cortados, lo que está generando retenciones y colas en la carretera, aunque no en exceso. Los servicios de emergencia trabajan para socorrer a los heridos y poder abrir cuanto antes la vía.

El tráfico en Irun también se está viendo alterado por un accidente en la N-121A en Navarra, cerca de la muga con Irun, que está afectando a la circulación de entre la localidad fronteriza y Navarra. Asimismo, el tráfico en la AP-8 en la muga con Francia también está sufriendo alteraciones por este mismo suceso.

Al mediodía, dos camiones han colisionado en la A-15 a la altura de Andoain, provocando dos kilómetros de retenciones que han sido solucionados dos horas después.