Donostiako Piratak advierte de que el modelo de las txosnas «peligra» por el TicketBai

A falta de algo más de un mes para que arranque el verano y que los municipios vascos se sumerjan en sus fiestas, Donostiako Piratak, ... Bilboko Konpartsak y Gasteizko Txosnak han reabierto el debate en torno a la obligatoriedad del TicketBai también en estos espacios. En una comparecencia en Bilbao, los tres se han unido para denunciar que el modelo de txosnas «peligra» y han pedido una norma «adaptada» a su idiosincrasia.

La obligación del TicketBai en las txosnas y puestos de comida y bebida callejeros estuvo en el centro del debate el verano pasado. Se trata de un sistema que conecta on line los cobros con los terminales de Hacienda para garantizar que no se comete fraude fiscal. La obligatoriedad de la factura electrónica suscitó las críticas de estos colectivos. De hecho, en Bilbao y Vitoria los organizadores amenazaron con plantarse y dejar sin txosnas la Aste Nagusia y las fiestas de La Blanca. En Gipuzkoa las críticas llegaron del sector hostelero que denunció que la Diputación no estaba controlando la emisión de este ticket en estos puestos. Un malestar que el ente foral no compartió al asegurar que había inspectores del TicketBai también en las txosnas.

A falta de tres meses para que el cañonazo abra la Semana Grande donostiarra, Donostiako Piratak, Bilboko Konpartsak y Gasteizko Txosnak han unido este jueves sus fuerzas para presentar la iniciativa 'Txosnak arriskuan' (Txosnas en peligro) y advertir de que las «las fiestas, tal y como las conocemos hoy, están en riesgo de desaparecer».

Ampliar Rueda de prensa conjunta de Donostiako Piratak, Bilboko Konpartsak y Gasteizko Txosnak. Jordi Alemany

Los tres grupos han denunciado que «el mundo se está privatizando y cada vez es más difícil organizar fiestas populares». En este sentido, han censurado que el ocio está «mercantilizado y a los que no tenemos ánimo de lucro nos ponen cada vez más trabas al uso del espacio público: carga de trámites, encarecimiento de costes, normativas restrictivas...».

«Todo ello pone en riesgo el futuro de las txosnas y de este tipo de fiestas sin ánimo de lucro», han subrayado. Y aquí está la esencia de este debate ya que solo los puestos con fines realmente benéficos y caritativos, con carácter social, están exentos de utilizar el TicketBai.

«No somos empresas, no somos eventos comerciales, somos voluntarios», han remarcado. En este sentido, han defendido que «miles de personas nos organizamos para tener unas fiestas populares y ese esfuerzo es nuestro tesoro. Las txosnas son un tesoro de nuestro pueblo, y debemos protegerlas, diferenciarlas de los eventos comerciales»

En este escenario, las comparsas tienen previsto iniciar a partir de ahora una serie de movilizaciones para reivindicar su actividad. Además, han convocado un gran acto el 31 de mayo en Miribilla en defensa de las txosnas y de las fiestas populares.