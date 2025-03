«Hemos diversificado destinos para compensar la competencia que supondrá la llegada del TAV»

Mantiene la prudencia en el discurso aunque su semblante de satisfacción denota que la infraestructura que dirige vive momentos dulces. El aeropuerto de Hondarribia ... ha batido récords de viajeros en los dos últimos años –el listón está en 486.494 pasajeros– y estrena dentro de ocho días la ruta a Tenerife, el décimo destino ofertado.

– ¿Por qué es una buena noticia el estreno del nuevo vuelo?

– Para el aeropuerto supone una ventaja disponer de una nueva ruta que tenga atractivo turístico porque recoge un perfil de pasajero distinto al que habitualmente utiliza la terminal de forma tradicional.

– Llevaban tiempo tras ello...

– Hay que reconocer el mérito que tiene el trabajo de la sociedad pública Ortzibia, que ha hecho una apuesta decidida por diversificar los destinos. El departamento de marketing aeronáutico de Aena colabora activamente con las instituciones locales y Ortzibia para mantener el hilo directo con las aerolíneas y captar nuevas rutas.

– Tenerife llega después de Mallorca y Menorca.

– Eso es, y atrae a un público semejante: personas que, por motivos turísticos, quieren hacer uso del vuelo. Lo que pasa ahora es que, al añadirse un nuevo destino, quizás las personas que ya habían hecho uso de aquellas otras rutas, tienen una opción más para elegir.

– Describa esta opción.

– Es un destino estrella dentro de las islas Canarias. De hecho, muchos aeropuertos anhelan una ruta con Tenerife. Es un lugar que gusta mucho para visitar. Estamos muy contentos de tenerlo.

– ¿Ha cambiado la naturaleza del aeropuerto: de una terminal de negocios a otra de turismo?

– Seguimos siendo mayoritariamente un aeropuerto de negocios, pero es verdad que el número de pasajeros turísticos se ha incrementado exponencialmente en los últimos años. Creo que ha sido una buena apuesta.

– ¿Por qué?

– Porque diversificar el número de destinos es siempre una buena política. Algún día se instaurarán los viajes en tren de alta velocidad y eso hará declinar vuelos especialmente mantenidos con Madrid. Diversificar la oferta es una buena política.

– ¿Espera algún impacto del TAV en el aeropuerto?

– Influirá. Es un competidor. Conseguirá una cuota de mercado. Pero en los últimos años hemos hecho un empeño en diversificar destinos, en parte para evitar una repercusión significativa cuando venga el tren. Se han hecho las cosas bien. Quizás la ruta de Madrid disminuya, pero con otras rutas tenemos la compensación.

– ¿Qué plazos prevé para que llegue ese momento?

– No. Eso no me compete a mí. Es complejo. Lo que parecía una obra sencilla ha resultado tener sus complicaciones. Tampoco tengo una opinión ilustrada.

– Lleva dieciséis años en el cargo, ha estrenado vuelos internacionales, al sur de la península y a las islas... ¿En qué lugar de importancia coloca esta ruta a Tenerife?

– Este vuelo es un hito más. Ni más ni menos importante. Viene a reforzar la oferta turística que tiene el aeropuerto. En los últimos años hemos variado por completo el perfil del usuario, lo que ha permitido que muchos ciudadanos que antes desconocían las instalaciones porque no las utilizaban por negocios, ahora se acerquen a ellas. Hemos acercado la infraestructura a la ciudadanía.

– Usted conoció la oferta limitada a Madrid y Barcelona. Ahora ya son diez los destinos.

– Hoy nos parece normal pero en el pasado quizás hubiera parecido un sueño inalcanzable. El avance no refleja más que el hecho de que ha habido un gran trabajo por parte de las instituciones para conseguir este objetivo.

– Después de dos récords consecutivos de viajeros en 2023 y 2024, ¿cuál es el objetivo en cuanto a número de usuarios?

– Nuestro objetivo es servir al ciudadano y cubrir sus necesidades según vayan cambiando. Es difícil pensar que vamos a seguir creciendo indefinidamente año tras año en número de viajeros. Lo que importa es que el aeropuerto responda a las necesidades del ciudadano. Si en un momento determinado se necesita incrementar el número de vuelos, como ha ocurrido en los últimos años, el aeropuerto tiene que responder. Si cambian las necesidades, o la situación económica influye de manera que no se necesitan algunas conexiones, tendría que adaptarse a las circunstancias.

– Con el monstruo de Loiu tan cerca y Biarritz aquí al lado, ¿no es un milagro seguir creciendo?

– Estamos prestando un servicio que el ciudadano demanda. Si atendemos a la historia del aeropuerto, hay que darse cuenta de que cada vez el servicio que ha reclamado el ciudadano de sus infraestructuras ha sido mayor. Y no parece que vaya a ir a menos.

– Enero registró una bajada del 4% y febrero, otra del 1,8%. ¿Le preocupa?

– No. Son bajadas normales. Es la época más baja del año. Las rutas más turísticas empiezan en marzo, abril o junio. Los primeros meses del año son los de menor actividad.

– Edimburgo se sumará a Londres en los meses de verano. ¿Qué tal funcionan los destinos internacionales?

– Muy bien. Hay que entender que ambas ciudades son un polo de atractivo muy importante. Al final, lo que funcina de un destino es que el lugar al que te lleve sea atractivo. Londres es una capital tractora desde el punto de vista turístico. Edimburgo es una ciudad preciosa llena de monumentos con una antigüedad muy grande. Si te gusta la arquitectura, un destino muy interesante.

– ¿Cómo valora la pérdida del destino de Valencia?

– Es una pena. Nos gusta mantener los destinos, pero fluctúan en función de las respuestas de los ciudadanos. Uno nuevo puede resultar más atractivo que el anterior.

– Han estrenado el sistema de aproximación Egnos. ¿En qué consiste?

– Es un sistema europeo de satélites geoestacionarios. En el sistema tradicional de GPS la señal tiene inducido en su interior un error, por motivos militares y de otra índole. La señal no es totalmente exacta. Para corregir ese error y saber la posición de manera más exacta se puede acudir a otras fuentes de información. Una de esas es el sistema Egnos. Te da otra señal diferente y te permite corregir ese error. Lo novedoso es que se ha diseñado una ruta para que el avión aterrice utilizando ambas señales y sustituir así las tradicionales ayudas a la navegación. Se trata de una ruta más exacta porque contrasta señales de ambos grupos de satélites. Ahora las aeronaves van dotándose paulatinamente de los instrumentos de navegación necesarios para recibir esas señales.

– Durante el temporal del puente de la Constitución se cancelaron muchos vuelos. ¿Es este un aeropuerto más vulnerable que otros ante las inclemencias?

– No es especialmente conflictivo en ese sentido. El porcentaje de cancelaciones es muy bajo. No es una fuente de preocupación. Lo que pasó en el puente fue extraordinario porque se dieron unas condiciones climatológicas muy adversas.

– ¿Tienen un feedback del usuario sobre sus servicios?

– Estamos metidos dentro del sistema de encuestación internacional ASQ. Es un conjunto de encuestas que se hacen de forma periódica para saber qué opina la gente sobre los servicios que presta el aeropuerto. Hemos sido mejor aeropuerto en nuestra categoría –menos de 2 millones de pasajeros– en 2019 y 2020. Después hemos mantenido puntuaciones muy altas.

– La Real Sociedad voló a Manchester desde Hondarribia. ¿Hay algún tipo de acuerdo para que sigan utilizando el aeródromo?

– El aeropuerto está listo para atender a la Real cuando lo necesite en sus desplazamientos. Es un placer que vuelen desde aquí cuando el modelo de av