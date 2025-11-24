«Los discursos negacionistas inciden especialmente en los adolescentes»

Quienes trabajan a diario desde los diferentes ámbitos con víctimas de violencia de género observan cómo las redes sociales «lo están cambiando todo» y «los ... discursos negacionistas de la violencia de género inciden especialmente en los más jóvenes. Generalmente actúan por redes sociales y se empieza a apreciar un retroceso por todo el tema de la violencia en adolescentes», constata Cristina Meré, que aprecia que «más que aumentar la violencia de género en número, diría que ha evolucionado a otras formas de violencia. Por ejemplo, los chavales dicen 'yo creo que la violencia de género no existe', pero lo que no saben es que si estás controlando a tu pareja si se mete en Instagram o no, con quién habla o deja de hablar, le pides las contraseñas de la cuenta, etc, obviamente eso es violencia, y ahí es donde entra el tema de la educación, la sensibilización, etc».

La abogada Cristina Ramos observa con preocupación algunos comentarios que se escuchan por parte de algunos jóvenes de entre 19 y 23 años. «Te dicen que 'ya por cualquier cosa te pueden meter en un lío y te pueden denunciar. Eso me lo dicen a mí muchos chavales. También suelen comentar que 'es que parece que todo está hecho para la mujer', pero es que quizá antes estaba todo mucho hecho para el hombre. Hay que llegar a ese equilibrio y ni yo porque soy hombre puedo pegarte un bufido, ni yo porque soy mujer puedo tener más», recoge Ramos, que señala cómo «con las redes sociales ha cambiado todo».

También incide en la importancia de la educación desde pequeños y «siempre insisto mucho en que el tema es que nos tenían que enseñar desde pequeños a saber lo que es no depender de alguien, porque me sorprende mucho las chavalas de hoy en día, cómo tienen idealizado el amor romántico y todas quieren novio enseguida...».

Otras formas de violencia

Por otro lado, Lourdes Llorente afirma que aunque a las nuevas generaciones «no las veo mal», y «se ha interiorizado que en las relaciones de pareja no puede existir la violencia de ninguna de las maneras, creo que también es importante ver que hay otras formas de la violencia de género, y siguen teniendo la misma dimensión que hace años, como el acoso, las bromitas, el 'si no pasa nada', la dificultad que siguen teniendo las chicas, mayoritariamente, para salir, o para volver sola a casa. También se siguen repitiendo algunos patrones o algunas formas de entender la vida, el amor romántico sigue estando ahí por ejemplo».