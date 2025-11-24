Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

«Los discursos negacionistas inciden especialmente en los adolescentes»

La frase que se repite entre los jóvenes: «ahora por cualquier cosa te denuncian y te meten en un lío»

P.Rodríguez

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

Quienes trabajan a diario desde los diferentes ámbitos con víctimas de violencia de género observan cómo las redes sociales «lo están cambiando todo» y «los ... discursos negacionistas de la violencia de género inciden especialmente en los más jóvenes. Generalmente actúan por redes sociales y se empieza a apreciar un retroceso por todo el tema de la violencia en adolescentes», constata Cristina Meré, que aprecia que «más que aumentar la violencia de género en número, diría que ha evolucionado a otras formas de violencia. Por ejemplo, los chavales dicen 'yo creo que la violencia de género no existe', pero lo que no saben es que si estás controlando a tu pareja si se mete en Instagram o no, con quién habla o deja de hablar, le pides las contraseñas de la cuenta, etc, obviamente eso es violencia, y ahí es donde entra el tema de la educación, la sensibilización, etc».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maite Arraiza pasa a la historia como la primera ganadora donostiarra del maratón de casa
  2. 2

    Gipuzkoa lidera la transmisión de viviendas por herencia con once operaciones al día
  3. 3

    «Hay un niño que encaja en vuestra familia»
  4. 4 Clasificación del Zurich Maratón de San Sebastián 2025
  5. 5

    Rompe dos ventanas de una clínica de Irun y se lleva un ordenador portátil y un móvil
  6. 6

    El atasco en los juzgados guipuzcoanos se agrava al rozar los 50.000 casos sin resolver
  7. 7

    La polarización de la Justicia, a juicio
  8. 8

    Detenido en Donostia por agredir a su pareja y golpear a los ertzainas durante el arresto
  9. 9

    «'Txantxangorri' siempre era el último pastor en bajar de Urbia, hasta que la nieve le obligaba»
  10. 10

    250 profesores denunciaron ante Educación acoso y agresiones de alumnos el curso pasado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Los discursos negacionistas inciden especialmente en los adolescentes»

«Los discursos negacionistas inciden especialmente en los adolescentes»