Dos familiares caminan este verano con un usuario de la residencia de mayores de Txara I. F. de la Hera
Políticas sociales

La Diputación se reunirá a partir de la semana que viene con las familias afectadas por las obras en Txara I

Los 116 usuarios de la residencia de mayores van a ser trasladados por los trabajos de renovación del centro, que se prolongarán durante dos años

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:03

Las 116 personas mayores que residen en el complejo de Txara I de Donostia que va a ser próximamente renovado y sus familias conocerán durante ... la primera quincena de septiembre el destino y los detalles del traslado al que los residentes van a tener que someterse. La Diputación de Gipuzkoa, a través de sus trabajadores del departamento de Cuidados y Política Social y de Txara, se encuentra ultimando los preparativos técnicos necesarios previos al encuentro con las personas involucradas, que van a tener que trasladarse a otra residencia del territorio por las obras previstas a partir de diciembre de este año en el centro del barrio donostiarra de Intxaurrondo.

