La Diputación se reunirá a partir de la semana que viene con las familias afectadas por las obras en Txara I

Las 116 personas mayores que residen en el complejo de Txara I de Donostia que va a ser próximamente renovado y sus familias conocerán durante ... la primera quincena de septiembre el destino y los detalles del traslado al que los residentes van a tener que someterse. La Diputación de Gipuzkoa, a través de sus trabajadores del departamento de Cuidados y Política Social y de Txara, se encuentra ultimando los preparativos técnicos necesarios previos al encuentro con las personas involucradas, que van a tener que trasladarse a otra residencia del territorio por las obras previstas a partir de diciembre de este año en el centro del barrio donostiarra de Intxaurrondo.

El nuevo destino para la mayoría de ellas mientras duren los trabajos, previstos para dos años, será la residencia de mayores de Fraisoro, en Zizurkil, donde hay 88 plazas disponibles. Se cubrirían tres de cada cuatro en un lugar que actualmente se encuentra vacío después de que también haya superado su fase de rehabilitación. Antes funcionaba como centro residencial de personas mayores y contaba con unas plazas de estancia diurnas.

Las reuniones se llevarán a cabo durante la primera quincena de septiembre, probablemente a partir de la semana que viene, una vez la Diputación haya finalizado el análisis personalizado de cada situación de los 116 mayores, ya que las necesidades y demandas de cada residente son diversas. Cada usuario y su familia recibirán la comunicación oficial de la fecha y hora por parte de la Diputación de manera directa, aunque desde el departamento apuntan que todas las personas usuarias o familiares que se han dirigido a la Diputación estos días atrás han sido recibidas para aclarar todas las dudas y exigencias que va a producir este traslado.

Las obras de la residencia donostiarra se enmarcan en la transformación de un nuevo modelo de cuidados en el que se encuentra inmersa Gipuzkoa. Esta actuación integral supone una transformación completa de sus instalaciones y espacios, más abiertos y conectados a la comunidad y que está centrado en la atención y los cuidados. El 75% de las habitaciones serán individuales y estarán organizadas en unidades de convivencia más pequeñas, con su propio comedor, oficina y sala de estar. Según el departamento, esta organización «va a contribuir a crear entornos más acogedores y adaptados a las preferencias de cada persona». Actualmente son varios centros los que se encuentran en pleno proceso de cambio para adecuar sus instalaciones, como el de Atsobakar de Lasarte o el de Santa Anda de Zarautz.

Integrado y accesible

De momento ya se celebró una primera reunión general informativa para ofrecer detalles sobre el cambio a las familias, que no han recibido con agrado esta noticia. Los usuarios valoran cómo Txara I está integrado en el barrio de Intxaurrondo, con bares, restaurantes, paseos y comercio en su entorno, y los familiares y allegados que visitan el centro destacan la buena conexión que tiene con el transporte público, ya que tiene la estación del Topo y de varias líneas de autobús a las puertas de la residencia de mayores. Lo mismo sucede con el equipo profesional que trabaja en Txara I, que se trasladará íntegramente a Zizurkil. El departamento les va a habilitar autobuses para acudir a su nuevo puesto de trabajo.

Las dificultades que suelen producir los cambios, sumado a abandonar la ciudad en la que muchas personas han vivido toda su vida, ha llevado a plantearse por parte de las familias qué posibilidades hay de pedir el traslado a otro centro de la capital, circunstancia que podría tensar la lista de espera para acceder a una de las 64 residencias que hay repartidas por el territorio.