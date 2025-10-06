Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Diputación publica otra vez la orden para concertar 40 camas en las residencias

Ha corregido el error del texto original y está destinado a la reubicación de los afectados por las obras de Txara

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Lunes, 6 de octubre 2025, 19:13

El departamento de Cuidados y Política Social ha publicado de nuevo en el Boletín Oficial de Gipuzkoa la orden foral en la que especifica las ... bases de la concertación de plazas de las residencias de mayores para los afectados por las obras del centro de Donostia Txara I. El texto original, aprobado el 10 de septiembre, tenía «un error de apreciación del coste», por lo que se decidió detener el proceso y corregirlo. Este contratiempo, sin embargo, y en palabras de la diputada Maite Peña, «no va a afectar al objetivo de hacer los traslados en diciembre y empezar las obras. Para ese momento estará seguro toda la concertación resuelta».

