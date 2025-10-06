La Diputación publica otra vez la orden para concertar 40 camas en las residencias

El departamento de Cuidados y Política Social ha publicado de nuevo en el Boletín Oficial de Gipuzkoa la orden foral en la que especifica las ... bases de la concertación de plazas de las residencias de mayores para los afectados por las obras del centro de Donostia Txara I. El texto original, aprobado el 10 de septiembre, tenía «un error de apreciación del coste», por lo que se decidió detener el proceso y corregirlo. Este contratiempo, sin embargo, y en palabras de la diputada Maite Peña, «no va a afectar al objetivo de hacer los traslados en diciembre y empezar las obras. Para ese momento estará seguro toda la concertación resuelta».

Ese error de los costes ha derivado en que el gasto autorizado para concertar las plazas en las residencias descienda de 163.075,27 euros a 157.797,88.

En Txara I viven actualmente 116 personas y la gran mayoría van a ser reubicadas mientras duren las obras de renovación de la residencias de mayores del barrio donostiarra de Intxaurrondo, «unos dos años», en el centro Fraisoro de Zizurkil. Tiene una capacidad de 88 plazas, a donde se va a trasladar también el personal que trabaja ahora en Txara. El resto, sin embargo, será destinado a otras residencias más cercanas a Intxaurrondo, en San Sebastián o Donostialdea. Es por ello por lo que la Diputación de Gipuzkoa concertará 40 camas en residencias privadas, plazas que se consolidarán como concertadas. Quienes sean reubicados en esos alojamientos cuando Txara I reabra sus puertas podrán elegir si regresan a esa residencia o se quedan en su nuevo emplazamiento.