El Ministerio rectifica y las catas del TAV bordearán Aralar como exige el PNV

El Ministerio de Transportes rectifica y ha trasladado al PNV que las catas del Tren de Alta Velocidad (TAV) bordearán Aralar. La portavoz del partido ... jeltzale en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, se ha reunido esta semana con el ministro Óscar Puente y desde la formación de Aitor Esteban aseguran tener el compromiso verbal de que las prospecciones no entren en la sierra y analicen la posibilidad del proyecto de enlazar Euskadi y Navarra a través de Ezkio-Itsaso, como se recoge en la propuesta del Gobierno Vasco de 2018.

La Diputación de Gipuzkoa se ha felicitado de esta decisión, después de las críticas que virtió contra el Ministerio la propia Eider Mendoza, quien acusó al área capitaneada por Puente de «incumplir el acuerdo». En un comunicado, la diputada general del territorio ha valorado «positivamente que el Ministerio de Transportes rectifique y vaya a realizar las catas del TAV bordeando Aralar, tal y como venía exigiendo en los últimos días la Diputación Foral de Gipuzkoa».

Mendoza ha remarcado que esta posición era la defendida también por el Gobierno Vasco en las alegaciones que presentó al proyecto al 2018. Mendoza ha exigido así «máxima colaboración y transparencia para impulsar este proyecto que acumula décadas de retraso que afectan directamente a la vertebración, a la descarbonización y a la competitividad de Gipuzkoa y Euskadi».

La conexión del TAV entre Euskadi y Navarra ha generado en los últimos días un nuevo choque interinstitucional entre la Diputación y el Ministerio de Transportes. Hasta el momento, el proyecto consideraba dos opciones para el TAV: conectar Pamplona por Vitoria (con menor coste de construcción, pero más tiempo de viaje) o hacerlo por Ezkio-Itsaso. En 2018, el Gobierno Vasco presentó alegaciones orientadas a no tener que atravesar la sierra de Aralar, al hacerlo desde el oeste. La Diputación de Gipuzkoa hizo suya esta propuesta, que también fue dada «por buena» en Madrid, según aseguró Mendoza.

La polémica surgió después de que José Antonio Santano precisase hace apenas unos días que la alternativa que estudiaba el Gobierno central para realizar las catas por el enlace guipuzcoano se basaba en la propuesta que presentó el Ejecutivo vasco en 2018 -«aunque no es exactamente la misma», concretó el exalcalde de Irun-. La réplica de la Diputación de Gipuzkoa no se hizo esperar. Eider Mendoza, que defiende esta tercera vía tras desechar ambas administraciones el plan original de atravesar el corazón del macizo por las dificultades técnicas que conllevaría, advirtió contundente de que las catas en Gipuzkoa para determinar si la conexión debe discurrir por Ezkio-Itsaso, y que aún no han comenzado, «se prevén realizar conforme al trazado anterior, es decir, sin bordear Aralar».

Mendoza acusó directamente al Gobierno central de incumplir el acuerdo sobre la tercera vía por Ezkio, y aseguró que, a pesar de que Santano afirmase «que las catas se realizarán lejos del macizo central de Aralar, el contrato de adjudicación de dichos trabajos no bordea Aralar a su paso por Gipuzkoa». «Los trabajos de adjudicación de las catas prevén acceder a Aralar pese a que Madrid asegure que se bordeará», denunció Mendoza. De hecho, Santano reconoció que no se podía «descartar a priori» tampoco la opción de atravesar la zona central de la sierra. Algo que no se contempla en la tercera opción, la que planteó el Gobierno Vasco en 2018 cuando presentó alegaciones al estudio informativo del Ejecutivo central en relación al tramo de alta velocidad Pamplona-Y vasca. Alegaciones en las que Euskadi se decanta claramente por el enlace por Ezkio en detrimento del de Vitoria.

La decisión de Transportes generó confusión también en municipios como Beasain, Idiazabal y Ataun -las localidades donde está previsto que se hagan los estudios geotécnicos-, que ayer mismo pidieron al Ministerio «más claridad e información».