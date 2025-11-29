Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Goizane Álvarez, en las Juntas Generales de Gipuzkoa. Arizmendi

La Diputación, contraria al fallo: «Ataca el modelo de iniciación deportiva de Gipuzkoa»

La diputada de Deportes, Goizane Álvarez, defiende que el Multikirola «pretende evitar la especialización temprana» y anuncia que comparecerá el 5 de diciembre en Juntas Generales

Lara Ochoa

Lara Ochoa

San Sebastián

Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:39

Tras conocer la última sentencia del TSJPV, el departamento que encabeza Goizane Álvarez trasladó su «preocupación» por el contenido del fallo, ya que entiende que «ataca el modelo de iniciación deportiva de Gipuzkoa y vuelve a poner en riesgo políticas que priorizan la práctica multideportiva, evitan la especialización temprana y, a fin de cuentas, la implementación de un modelo con aval científico y pedagógico».

La diputada socialista volvió a hacer hincapié en que «las políticas públicas son imposibles si no hay regulación. Multikirola no es una imposición, sino una propuesta educativa diseñada para garantizar que el acceso al deporte escolar sea igualitario, formativo y universal. La regulación no resta libertad; la ordena y la hace posible para todas y todos».

Asimismo, desde la Diputación recuerdan que el Parlamento Vasco aprobó la Ley de Actividad Física y Deporte, donde se establece que «las políticas de iniciación deportiva deben priorizar la práctica polideportiva, evitar la especialización temprana y garantizar un desarrollo armónico». La ley otorga competencias a las diputaciones y a los municipios para regular y desarrollar esa normativa, «autorizando explícitamente a adoptar políticas públicas en esa dirección», insisten.

Álvarez considera que «este nuevo fallo sigue perjudicando un modelo que pretende evitar la especialización temprana. Nos empuja hacia prácticas monodeportivas que, tal y como advierte la literatura científica, pueden aumentar el riesgo de lesiones, cronificar sobrecargas y favorecer el abandono prematuro de la actividad física. Nuestro compromiso es garantizar que niñas y niños crezcan con experiencias deportivas plurales, saludables y equilibradas». Un modelo que, recuerda la diputada, «cuenta con el apoyo unánime de todos los grupos de las Juntas Generales».

En este sentido, Goizane Álvarez ya tenía prevista una comparecencia a petición propia en Juntas Generales el 5 de diciembre para dar cuenta de los datos definitivos de inscripciones en Multikirola de esta temporada, y solicitará formalmente poder abordar también este nuevo fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que «dificulta, aún más, garantizar un programa orientado al bienestar de los menores».

