Ampliar Criptomerias taladas en abril del pasado año en terrenos plantados en Azpeitia y Zestoa.

La Diputación condena «firmemente» la tala de criptomerias en una propiedad particular de Bergara Asegura que «este tipo de conductas no hacen más que dañar el patrimonio natural del territorio y nuestro medioambiente. Acciones como esta no tienen cabida en Gipuzkoa»