Una excavadora trabaja en la limpieza del río entre Alegia y Amezketa al mes de las lluvias. Lobo Altuna

La Diputación activa 1,2 millones de euros para reparar daños de las fuertes lluvias en primavera

Las ayudas se destinarán a ayudar a los municipios afectados por las precipitaciones de mayo y junio a restaurar los bienes e infraestructuras afectadas

O. O. G.

San Sebastián

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:46

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha activado una línea de subvenciones por valor de 1.200.000 euros para ayudar a los municipios a la ... reparación y restitución de los bienes e infraestructuras que sufrieron daños por las extraordinarias lluvias caídas los días 14 y 19 de mayo y 13 y 14 de junio, que afectaron principalmente a localidades de Goierri y Tolosaldea, pero también a otras como Oñati.

