La Diputación activa 1,2 millones de euros para reparar daños de las fuertes lluvias en primavera

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha activado una línea de subvenciones por valor de 1.200.000 euros para ayudar a los municipios a la ... reparación y restitución de los bienes e infraestructuras que sufrieron daños por las extraordinarias lluvias caídas los días 14 y 19 de mayo y 13 y 14 de junio, que afectaron principalmente a localidades de Goierri y Tolosaldea, pero también a otras como Oñati.

Las primeras afecciones importantes por aquellas precipitaciones primaverales se dieron el 14 de mayo en este pueblo de Debagoiena, donde un torrente de agua se precipitó por las faldas de Aloña y obligaron a cortar la carretera que sube de Oñati a Arantzazu, alcanzando a los barrios de Gesaltza y Uribarri, con varios caseríos dañados. Cinco días después, el desbordamiento del arroyo de Santa Luzia anegó el barrio de Alegia en Gabiria, también con varias viviendas perjudicadas.

Lo peor, sin embargo, llegó la noche del 13 al 14 de junio, donde las inundaciones y desprendimientos causaron importantes afecciones en un gran número de localidades de Tolosaldea y Goierri como Ibarra, Tolosa, Irura, Anoeta, Amezketa, Alegia, Zaldibia, Lazkao, Belauntza, Altzo, Orendain o Berrobi. Solo durante el primer mes tras las monumentales tormentas, el Consorcio de Seguros recibió un total de 348 solicitudes de indemnización por parte de familias y empresas con un valor total de 2.850.287 euros.

Por su parte, la Diputación estableció una mesa de trabajo en colaboración con los municipios afectados, y ante «la magnitud» de los daños, ha decidido activar una serie de medidas «dirigidas a minimizar sus consecuencias» en municipios que, «en su mayoría», son «pequeños con escasez de recursos y dificultades económicas y financieras».

Según publica este martes en el Boletín Oficial el Departamento de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial, las subvenciones serán concedidas tanto a actuaciones que los ayuntamientos «hayan realizado, estén realizando o vayan a realizar» con el fin de «reparar o restituir los daños ocasionados» por las lluvias «en los bienes de titularidad municipal». Esto es, según precisa, «calles, plazas, caminos públicos, vías ciclistas, puentes etc.», así como «equipamientos e instalaciones y servicios». Asimismo, incluirán «los honorarios correspondientes a la redacción de los proyectos y a la dirección de las obras relacionadas con las actuaciones objeto de financiación».

Por el contrario, quedarán exentas las partes de las obras que excedan de las necesarias para enmendar el menoscabo producido» por las lluvias, «salvo aquellas modificaciones que se estimen necesarias para su mejora técnica, o que supongan una reducción de costes». Tampoco se incluirán los gastos generados por bomberos, policía local, protección civil, etc.

Las ayudas, que se reparten en cuatro partidas que se han incluido en el Plan Estratégico de Subvenciones, serán del 50% de los costes que presenten los distintos consistorios, aunque de manera «excepcional» podría incrementarse el porcentaje al 75%. El plazo máximo para la resolución de cada solicitud será el próximo 31 de diciembre.