La Diputación tiene 169 plazas para atender a 149 menores migrantes sin familiares

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Miércoles, 8 de octubre 2025, 06:56

Comenta

La Diputación de Gipuzkoa, dentro de su red de acompañamiento y de tutela que realiza con menores de edad, tenía en su programa de protección -a fecha de julio de este año- a 149 menores migrantes sin referentes familiares. Estos jóvenes están a cargo del departamento de Cuidados y Política Social hasta que cumplen la mayoría de edad, momento en el que la medida decae. En una información remitida por la diputada Maite Peña a pregunta de la juntera de Elkarrekin Podemos Mariví Eizaguirre, el departamento detalla que esa cifra es menor a la capacidad máxima con la que cuentan sus recursos.

Gipuzkoa cuenta con 169 plazas para atender a personas menores migrantes sin referentes familiares en un total de veintitrés recursos. Donostia es la localidad que más plazas acoge, aunque hay un recurso en Segura con 32 plazas, el segundo que más después de otra de la capital guipuzcoana.

El departamento foral apunta que «todos los pisos y centros cuentan con la capacidad y medios requeridos y establecidos» por la ley «excepto el recurso de urgencia, que se encuentra en estos momentos con un mayor número de menores atendidos que su capacidad real». Para ello, añade que «se están realizando diversas acciones con el objetivo de retomar su capacidad».

