Dos detenidos por robar en un caserío de Asteasu tras forzar la ventana de un balcón

Los ladrones huyeron en coche a Hernani, donde fueron arrestados por la Ertzaintza

A. I.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:42

La Ertzaintza ha detenido a dos hombres, de 22 y 27 años, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza cometido en un ... caserío de Asteasu. Según ha informado el Departamento de Seguridad, pasadas las dos de la tarde de ayer la Ertzaintza fue alertada de un robo perpetrado en un caserío de Asteasu. Según la información aportada, los autores, que habrían huido del lugar a bordo de un vehículo, habían entrado al interior tras haber forzado una ventana situada en un balcón de la casa. En principio, la persona propietaria echaba en falta un juego de llaves de la vivienda y algo de comida.

