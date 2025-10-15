Dos detenidos por robar en un caserío de Asteasu tras forzar la ventana de un balcón

La Ertzaintza ha detenido a dos hombres, de 22 y 27 años, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza cometido en un ... caserío de Asteasu. Según ha informado el Departamento de Seguridad, pasadas las dos de la tarde de ayer la Ertzaintza fue alertada de un robo perpetrado en un caserío de Asteasu. Según la información aportada, los autores, que habrían huido del lugar a bordo de un vehículo, habían entrado al interior tras haber forzado una ventana situada en un balcón de la casa. En principio, la persona propietaria echaba en falta un juego de llaves de la vivienda y algo de comida.

Patrullas de la Ertzain-etxea de Hernani iniciaron las correspondientes indagaciones policiales localizando el coche de los supuestos autores estacionado en una calle de este último municipio. Tras contactar con el propietario del mismo y verificar que dentro del vehículo había unas llaves que se correspondían con las sustraídas en el caserío, se procedió a su detención.

Posteriormente, los agentes actuantes identificaron y arrestaron, también en Hernani, a otro hombre por su presunta implicación en dicho robo con fuerza.

Los detenidos, de 22 y 27 años, ambos de procedencia magrebí y que cuentan con antecedentes policiales, serán puestos a disposición judicial una vez finalicen las oportunas diligencias policiales.