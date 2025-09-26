Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sede del Grupo Ternua en el polígono Kataide de Arrasate, donde se produjo el robo. F. MORQUECHO

Detenidos por robar 13.000 euros en prendas de ropa en una empresa textil de Arrasate

Los cuatro ladrones aprovecharon el descuido de unos trabajadores que acababan de descargar la mercancía para llevarse seis cajas llenas de ropa

M. V.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:29

La Ertzaintza detuvo este jueves por la tarde a cuatro hombres en Barakaldo por robar casi un centenar de prendas textiles en una empresa de Arrasate con un valor algo superior a los 13.000 euros. El robo tuvo lugar alrededor de las tres y media de la tarde en una empresa del polígono industrial Kataide de Arrasate. Aunque el Departamento de Seguridad no proporciona el nombre de la empresa que fue víctima del robo, ese polígono arrasatearra acoge la sede del Grupo Ternua, que es la única empresa textil de la zona.

Los delincuentes aprovecharon un momento de descuido de los trabajadores que acababan de descargar una mercancía recién recibida. Tras sacar del almacén seis cajas llenas de prendas deportivas, e introducirlas en una furgoneta, fueron sorprendidos por un trabajador que dio la voz de alarma, tras lo que se dieron a la fuga en el vehículo.

Poco después, responsables de la empresa alertaron acerca de lo sucedido a la Ertzaintza. Una hora después, con la información recibida sobre el vehículo implicado, agentes de la Ertzaintza lograron localizarlo e interceptarlo en una calle de Barakaldo. Tras comprobar que en el interior de la furgoneta se encontraban las seis cajas sustraídas, los cuatro ocupantes fueron detenidos por un delito de hurto.

Las prendas, valoradas en más de 13.000 euros, fueron restituidas al responsable de la empresa. Los detenidos, con edades comprendidas entre los 30 y 36 años, fueron trasladados a dependencias policiales.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  2. 2

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  3. 3

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  4. 4 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  5. 5

    La Diputación de Gipuzkoa recibió hace un año quejas sobre el udaleku de Bernedo
  6. 6 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  7. 7 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  8. 8

    Ingresa en la prisión de Martutene tras cometer una agresión sexual en un bar de Irun
  9. 9

    La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»
  10. 10 Despiden a un trabajador en Gipuzkoa por fumar en su puesto de trabajo y los tribunales dan la razón a la empresa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Detenidos por robar 13.000 euros en prendas de ropa en una empresa textil de Arrasate

Detenidos por robar 13.000 euros en prendas de ropa en una empresa textil de Arrasate