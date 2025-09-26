Detenidos por robar 13.000 euros en prendas de ropa en una empresa textil de Arrasate Los cuatro ladrones aprovecharon el descuido de unos trabajadores que acababan de descargar la mercancía para llevarse seis cajas llenas de ropa

La Ertzaintza detuvo este jueves por la tarde a cuatro hombres en Barakaldo por robar casi un centenar de prendas textiles en una empresa de Arrasate con un valor algo superior a los 13.000 euros. El robo tuvo lugar alrededor de las tres y media de la tarde en una empresa del polígono industrial Kataide de Arrasate. Aunque el Departamento de Seguridad no proporciona el nombre de la empresa que fue víctima del robo, ese polígono arrasatearra acoge la sede del Grupo Ternua, que es la única empresa textil de la zona.

Los delincuentes aprovecharon un momento de descuido de los trabajadores que acababan de descargar una mercancía recién recibida. Tras sacar del almacén seis cajas llenas de prendas deportivas, e introducirlas en una furgoneta, fueron sorprendidos por un trabajador que dio la voz de alarma, tras lo que se dieron a la fuga en el vehículo.

Poco después, responsables de la empresa alertaron acerca de lo sucedido a la Ertzaintza. Una hora después, con la información recibida sobre el vehículo implicado, agentes de la Ertzaintza lograron localizarlo e interceptarlo en una calle de Barakaldo. Tras comprobar que en el interior de la furgoneta se encontraban las seis cajas sustraídas, los cuatro ocupantes fueron detenidos por un delito de hurto.

Las prendas, valoradas en más de 13.000 euros, fueron restituidas al responsable de la empresa. Los detenidos, con edades comprendidas entre los 30 y 36 años, fueron trasladados a dependencias policiales.