Detenido por segunda vez en Hernani con migrantes irregulares en su furgoneta y sin carné El conductor, que fue arrestado en el mismo lugar en julio, junto a otras dos personas, transportaba esta vez a cinco ilegales

La Ertzaintza ha detenido esta madrugada en Hernani a un joven de 25 años por su presunta implicación en un delito de tráfico ilegal de personas. El arrestado conducía una furgoneta en la que viajaban cinco migrantes irregulares y además carecía de permiso de conducir.

Ha sido interceptado por agentes que realizaban un control rutinario en un área de servicio de Hernani. Se han percatado de la presencia de un conductor que actuaba de forma sospechosa mientras repostaba combustible en el surtidor. En el vehículo, supuestamente en tránsito hacia Portugal, viajaban otros cinco ocupantes de nacionalidad india y pakistaní de manera irregular.

Asimismo, se ha podido constatar que el conductor no tenía el permiso de conducir obligatorio, motivo por el que, además de incurrir en un presunto delito de tráfico ilegal de personas, se le imputa también un delito contra la seguridad vial. Por otro lado, los ocupantes han sido citados para que acudan este lunes a Extranjería con el fin de realizar los trámites pertinentes.

Arrestado en julio

Se da la circunstancia de que el conductor de la furgoneta ha sido detenido en otras tres ocasiones, una de ellas en Gipuzkoa, por hechos de la misma naturaleza. El arresto se produjo el pasado mes de julio junto a otros dos hombres, y también en un área de servicio de Hernani. Conducían tres furgonetas en las que viajaban 24 personas sin papeles. Además, a los arrestados, de origen indio y pakistaní y con edades comprendidas entre los 21 y 39 años, también se les acusó de un delito contra la seguridad vial ya que ninguno de los tres tenían permiso de conducir.

Los agentes constataron que en los vehículos viajaban 24 personas indocumentadas, las cuales ofrecieron versiones contradictorias sobre el motivo del viaje, lo que reforzó las sospechas de los ertzainas. Por ello, los tres conductores, que también carecían de documentación, fueron detenidos por tráfico ilegal de personas. Además, a uno de los arrestados se le imputa también un delito de falsedad documental por presentar documentación falsificada que correspondía a otra persona. Los tres detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de Donostia.

