Detenido en Irun por robo con fuerza en ocho viviendas

La investigación de distintas denuncias llevó a la Ertzaintza a arrestar al ladrón que había perpretado ocho robos con fuerza en domicilios de la localidad

Iñigo Goñi Davó

Viernes, 8 de agosto 2025, 19:15

La Ertzaintza detuvo el pasado miércoles al autor de ocho robos con fuerza en viviendas de la localidad. Tras investigar las denuncias, todas con características ... en común, los agentes detuvieron al acusado, con antecedentes policiales, según informa el Departamento de Seguridad.

