Detenido en Irun por robo con fuerza en ocho viviendas
La investigación de distintas denuncias llevó a la Ertzaintza a arrestar al ladrón que había perpretado ocho robos con fuerza en domicilios de la localidad
Viernes, 8 de agosto 2025, 19:15
La Ertzaintza detuvo el pasado miércoles al autor de ocho robos con fuerza en viviendas de la localidad. Tras investigar las denuncias, todas con características ... en común, los agentes detuvieron al acusado, con antecedentes policiales, según informa el Departamento de Seguridad.
Las denuncias que presentaron en el Departamento de Seguridad eran prácticamente iguales: robos nocturnos, estando los moradores durmiendo en su interior, y en los que se sustraían diversos objetos como prendas de vestir, el teléfono móvil o una bicicleta.
Puestos sobre las pistas, los agentes descubrieron que los robos se habían producido mediante la modalidad de escalo y que el autor de los hechos había sido un hombre de 23 años con diferentes antecedentes policiales.
Al investigar al acusado, lo encontraron con varios de los objetos sustraídos de las viviendas y con los ropajes con los que perpetró el robo. Por ello, esa persona fue detenida por un presunto delito de robo con fuerza en casa habitada.
El detenido fue conducido a las dependencias de la Ertzaintza en Irún para realizar las correspondientes diligencias policiales y ha sido puesto a disposición judicial este viernes.
