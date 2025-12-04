Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Detenido en Irun por un intento de robo con fuerza

El arrestado huyó saltando una valla de dos metros de altura y adentrándose en el bosque junto a un acompañante

Á.L.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 09:28

Comenta

La Ertzaintza informa de la detención de un hombre de 46 años por un intento de robo en el barrio de Uranzu de Irun. El arrestado fue sorprendido en el jardín de un domicilio irundarra tras saltar una valla con la intención de robar junto a un acompañante, por lo que emprendieron una huida hacia el bosque que les llevó a saltar una valla de dos metros de altura.

Los hechos ocurrieron hacia las seis y media de la tarde de este martes en una vivienda unifamiliar del barrio de Uranzu en Irun. Una llamada realizada a la Ertzaintza informaba de la presencia de dos hombres, uno de ellos ubicado en el jardín del domicilio y otro, sobre un tejado de la parte trasera del edificio.

Los implicados, al verse sorprendidos, huyeron del lugar saltando una valla de dos metros de altura y se adentraron en una zona boscosa. A la llegada de las patrullas, uno de los implicados fue localizado, escondido entre la maleza.

En la inspección realizada por los agentes, se comprobó que una de las ventanas de la vivienda presentaba signos de fuerza, por lo que el identificado, un hombre de origen magrebí de 46 años de edad, fue detenido, acusado de un presunto delito de robo con fuerza en grado de tentativa. El arrestado fue trasladado a dependencias policiales hasta su puesta a disposición judicial.

La Ertzaintza mantiene abierta la investigación con el fin de esclarecer otros robos de días previos en la zona con el mismo modus operandi que podría haber cometido el detenido.

