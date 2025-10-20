Detenido un hombre en Donostia por maltrato físico en el marco de la violencia de género

Un hombre de 40 años de edad fue detenido este domingo por la mañana en el barrio donostiarra de Intxaurrondo por un presunto delito de ... maltrato físico en el ámbito de la violencia de género, según explicaron fuentes de la Ertzaintza, que no precisaron más detalles sobre el caso, como si la agresión o agresiones presuntamente cometidas se dirigían a su pareja, expareja, o hijos si los hubiera, ni el alcance o naturaleza de los hechos que motivaron la actuación policial. El arrestado fue puesto a disposición judicial a las 11.30 horas.

Según apuntaron a este periódico testigos de los hechos, dos patrullas de la policía autonómica vasca, acompañadas por una furgoneta con agentes antidisturbios, se presentaron en el paseo Galicia del barrio donostiarra de Intxaurrondo y se adentraron en uno de los bloques de viviendas, sin que hayan trascendido más detalles del operativo ni de las causas que lo provocaron.

Este nuevo caso de presunta violencia de género en Gipuzkoa se produjo el mismo día en que ingresó en la prisión de Martutene el presunto autor de la muerte de una mujer en Zarautz la semana pasada.