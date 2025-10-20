Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vehículos de la Ertzaintza en el lugar de la detención.

Detenido un hombre en Donostia por maltrato físico en el marco de la violencia de género

Los hechos se produjeron ayer por la mañana en Intxaurrondo y el acusado pasó horas después a disposición judicial

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:14

Comenta

Un hombre de 40 años de edad fue detenido este domingo por la mañana en el barrio donostiarra de Intxaurrondo por un presunto delito de ... maltrato físico en el ámbito de la violencia de género, según explicaron fuentes de la Ertzaintza, que no precisaron más detalles sobre el caso, como si la agresión o agresiones presuntamente cometidas se dirigían a su pareja, expareja, o hijos si los hubiera, ni el alcance o naturaleza de los hechos que motivaron la actuación policial. El arrestado fue puesto a disposición judicial a las 11.30 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Por qué la vuelta de La Oreja se convierte en acontecimiento: las claves y los enigmas
  2. 2

    Dos menores, rescatados con hipotermia a 200 metros de la costa de Zarautz
  3. 3

    Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de Zarautz
  4. 4 Hamaiketako, el almuerzo vasco de las once de la mañana del que presume Arguiñano con primero, segundo y postre
  5. 5

    La salida de Goia sacude el tablero político y el PSE le acusa del fracaso en la vivienda
  6. 6

    1.000 guipuzcoanos reciben ayuda para cuidar a sus familiares en casa
  7. 7

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Celta. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  8. 8

    «En el GOe se van a hacer cosas que hoy ni se pueden imaginar»
  9. 9

    La ciudadanía pone deberes a Insausti: menos obras, más seguridad y atajar el problema de la vivienda
  10. 10

    «La Ertzaintza ya le tenía fichado y venía al barrio cada dos por tres»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Detenido un hombre en Donostia por maltrato físico en el marco de la violencia de género

Detenido un hombre en Donostia por maltrato físico en el marco de la violencia de género