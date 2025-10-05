Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zona de Igara donde se ha producido la agresión esta madrugada. EFE

Detenido en un club de alterne de Donostia por amenazar con un puñal y tratar de atropellar a un empleado de seguridad

Los hechos se han producido de madrugada en un pub del barrio de Igara y al arrestado, de 50 años, se le acusa de un delito de amenazas con un arma prohibida y otro de lesiones en grado de tentativa

M. V.

Domingo, 5 de octubre 2025, 16:41

La Ertzaintza ha detenido esta madrugada en Donostia a un hombre de 50 años por un delito de amenazas con un arma prohibida y otro ... de lesiones en grado de tentativa contra el empleado de seguridad de un club de alterne ubicado en el barrio de Igara. Los miembros de seguridad del local denegaron el acceso al acusado por su comportamiento violento en el pasado y, ante esta negativa, el varón ha amenazado con un puñal y ha tratado de atropellar varias veces a uno de los vigilantes.

