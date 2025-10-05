Detenido en un club de alterne de Donostia por amenazar con un puñal y tratar de atropellar a un empleado de seguridad

La Ertzaintza ha detenido esta madrugada en Donostia a un hombre de 50 años por un delito de amenazas con un arma prohibida y otro ... de lesiones en grado de tentativa contra el empleado de seguridad de un club de alterne ubicado en el barrio de Igara. Los miembros de seguridad del local denegaron el acceso al acusado por su comportamiento violento en el pasado y, ante esta negativa, el varón ha amenazado con un puñal y ha tratado de atropellar varias veces a uno de los vigilantes.

Los hechos han tenido lugar sobre las 2.45 horas de la madrugada de este domingo. A esa hora, varios recursos adscritos a la ertzain-etxea de Donostia han sido requeridos para que se dirigieran a un local de ocio nocturno ubicado en el barrio de Igara, ya que un cliente había amenazado con un cuchillo al personal de seguridad del local, según informa el Departamento vasco de Seguridad.

Una vez que han llegado al lugar, una de las patrullas ha observado la presencia de un turismo que abandonaba el lugar a gran velocidad y con la luna trasera rota, por lo que han activado los rotativos de sonido para que el vehículo detuviera su marcha. El conductor ha continuado su marcha unos 100 metros y finalmente ha sido interceptado por la patrulla. Durante la huida, los ertzainas han observado que el conductor del coche se había agachado para intentar coger algo de la zona del copiloto y tras reincorporarse, es cuando los agentes han detenido el vehículo.

A continuación, el hombre ha salido del coche con las manos escondidas en su espalda y, teniendo en cuenta la posibilidad de que pudiera portar un arma prohibida, los agentes han reducido al sospechoso tras usar la fuerza mínima indispensable. Los agentes han realizado un registro preventivo al conductor y al vehículo, encontrando debajo del asiento del copiloto un puñal de grandes dimensiones y un palo de madera de un metro de longitud.

En base a las declaraciones de testigos e implicados, la Ertzaintza ha tenido conocimiento de que el acusado había estado en diferentes ocasiones en el club de Igara y que había protagonizado distintos altercados en el pasado, por lo que en la madrugada de hoy los empleados de seguridad le habían denegado el acceso.

Tras la negativa, el implicado ha amenazado con un puñal a uno de los vigilantes de seguridad. Acto seguido, el agresor se ha subido a su coche y ha abandonado el aparcamiento. A los pocos minutos, el conductor ha vuelto al lugar y ha tratado en varias ocasiones de atropellar a este empleado de seguridad que para evitar ser arrollado se ha refugiado en el local.