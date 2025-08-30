Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Marian Ispizua, nueva presidenta de la Asociación Vasca de Sociología y Ciencia Política, en una calle de Bilbao. JORDI ALEMANY

Marian Ispizua

Presidenta de la Asociación Vasca de Sociología
«El deporte es competitivo y los niños deben a aprender a ganar y a perder»

La nueva presidenta de los sociólogos vascos considera clave que programas como el Multikirola se basen en la «flexibilidad»

Martin Ruiz Egaña

Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00

Desde el conflicto con el deporte escolar en Gipuzkoa o la violencia en las gradas hasta la dependencia al teléfono móvil y la crisis de ... vivienda. Marian Ispizua, nueva presidenta de la Asociación Vasca de Sociología y Ciencia Política (AVSP), presenta un perfil completo como socióloga que le permite hablar con autoridad y rigor sobre un amplio espectro de temas de actualidad.

