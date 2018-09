Denuncian «más contaminación fecal en La Concha» Jueves, 13 septiembre 2018, 06:57

El colectivo ecologista Eguzki denuncia que el martes se produjo un «nuevo episodio de contaminación fecal» en la bahía de La Concha. Según explica, el martes por la tarde se colocaron banderas rojas «en la zona del Tenis y Loretopea en Ondarreta y en la zona más próxima a La Concha». Además, se colocó un cartel que decía «Agua sucia. Recomendado no bañarse más de 10 minutos y luego ducharse». No obstante, fuentes de Cruz Roja aseguraron que no se colocó la bandera roja, solo amarillas. Tomaron muestras de agua y, tras los resultados, ayer se colocó la bandera verde. Pese a ello, Eguzki pide a los responsables municipales que busquen «el origen del problema».