Un coche patrulla de la Ertzaintza, en el Boulevard donostiarra. I. Royo

Los delitos presenciales bajan en Donostia y Errenteria, pero suben en Irun y Eibar

En lo que va de año, las infracciones registradas por todos los cuerpos policiales muestran un cambio de tendencia en Gipuzkoa, con grandes diferencias entre municipios

Miguel Villameriel

San Sebastián

Martes, 2 de diciembre 2025, 23:59

Comenta

En pleno debate sobre la creciente percepción de inseguridad en las calles vascas, los datos de criminalidad de lo que va de año en Gipuzkoa ... muestran cierto estancamiento en la tendencia al alza de los delitos que se venía registrando desde la pandemia, aunque con grandes diferencias entre municipios. El total de infracciones penales recogidas por todos los cuerpos policiales a cierre del tercer trimestre de 2025 aún muestra un incremento del 1,1% en el territorio respecto al mismo periodo del año anterior, pero se debe al aumento de los ciberdelitos (6,3%). Atendiendo únicamente a la criminalidad convencional que engloba los delitos que se cometen de forma presencial, se produce un descenso del 0,5% que, a falta de completar los datos anuales con el cuarto trimestre del año, apunta a un cambio de tendencia respecto al crecimiento sostenido de los delitos desde 2021.

