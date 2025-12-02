Los delitos presenciales bajan en Donostia y Errenteria, pero suben en Irun y Eibar

En pleno debate sobre la creciente percepción de inseguridad en las calles vascas, los datos de criminalidad de lo que va de año en Gipuzkoa ... muestran cierto estancamiento en la tendencia al alza de los delitos que se venía registrando desde la pandemia, aunque con grandes diferencias entre municipios. El total de infracciones penales recogidas por todos los cuerpos policiales a cierre del tercer trimestre de 2025 aún muestra un incremento del 1,1% en el territorio respecto al mismo periodo del año anterior, pero se debe al aumento de los ciberdelitos (6,3%). Atendiendo únicamente a la criminalidad convencional que engloba los delitos que se cometen de forma presencial, se produce un descenso del 0,5% que, a falta de completar los datos anuales con el cuarto trimestre del año, apunta a un cambio de tendencia respecto al crecimiento sostenido de los delitos desde 2021.

Cibercriminalidad El total de las infracciones penales de Gipuzkoa crece un 1,1%, pero es debido a los ciberdelitos

Las estadísticas delictivas del Ministerio del Interior, de donde se extraen los datos de Gipuzkoa y de sus municipios de más de 20.000 habitantes, son las más completas que se publican porque se nutren de los datos facilitados por la Ertzaintza, las policías locales, la Policía Nacional y la Guardia Civil, por lo que ofrecen una imagen global de la criminalidad. Es esa misma estadística la que había mostrado una senda ascendente en los delitos registrados en Gipuzkoa desde 2020. Un año que fue especial por las restricciones de movilidad motivadas por la irrupción de la pandemia de Covid. Ese año se cerró con 21.846 infracciones penales en Gipuzkoa y los siguientes ejercicios no hicieron más que crecer: 24.331 delitos en 2021, 29.017 en 2022, 32.920 en 2023, 33.425 en 2024... Si entre 2023 y 2024 ya se produjo una moderación en el crecimiento de los delitos, este año el estancamiento es aún mayor, con solo 268 infracciones más a cierre del tercer trimestre (25.724 frente a las 25.456 del mismo periodo del año precedente, un 1,1% más).

No obstante, como ya se ha apuntado, el crecimiento es negativo (-0,5%) si se excluyen los ciberdelitos y se pone la lupa solo en los delitos presenciales, que son los que al final generan una percepción de inseguridad en la calle. En este caso, la 'criminalidad convencional', como la denomina el Ministerio de Interior, retrocede de 19.552 delitos a 19.449 en lo que va de ejercicio en Gipuzkoa.

Tipos de delito Donostia registra caídas en los más comunes: robos con violencia (-19%), en casas (-22%) y hurtos (-8%)

Este descenso es posible sobre todo por la mejoría registrada en Donostia, donde los delitos presenciales bajan un 3,2% y se produce un descenso incluso en la totalidad de las infracciones penales, que caen un 0,8%, incluyendo la ciberdelincuencia. Esta mejora se sustancia sobre todo en la caída de los robos con violencia (-19,6%), los robos con fuerza en los domicilios (-22,4%) y los hurtos (-8,3%), precisamente los tres tipos delictivos que presentan las cifras más altas y que, además, contribuyen de forma directa a aumentar la sensación de inseguridad en un municipio.

Un tercio de los delitos

Donostia representa alrededor de un tercio de los delitos que se registran en Gipuzkoa (hasta el tercer trimestre, la capital aporta 8.464 de los 25.724 que suma todo el territorio), por lo que una bajada o subida de las infracciones en San Sebastián tiene un reflejo directo en las estadísticas guipuzcoanas. Es por ello que, aunque el descenso del 3,2% en los delitos presenciales de San Sebastián no sea el más elevado de los registrados en el territorio, en proporción es el que marca la senda del estancamiento.

En números absolutos, la mayor caída del número de delitos presenciales en los municipios guipuzcoanos de más de 20.000 habitantes –que son los que desglosa la estadística de criminalidad de Interior– se produce en Tolosa, con un -16,4%. La sigue de cerca Errenteria con un descenso del -14,7%. Después vienen Donostia (-3,2%) y Zarautz (-2,5%), mientras que el resto ya presenta cifras ascendentes: Arrasate crece un 6,3%, Irun un 9,3%, Hernani un 13,6% y Eibar encabeza la lista con un 14,4%.