«Ella me decía que si me divorciaba, me iba a denunciar por maltrato y quitar todo el dinero». Esta es la razón, según el ... acusado, por la que su ya exmujer interpuso una demanda contra él por maltrato y violación entre otros delitos. El hombre declaró ayer en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, en la segunda sesión del juicio en el que la Fiscalía solicita 19 años de prisión para él.

Describió la relación con la que fue su mujer durante casi 40 años como «un poco difícil, con momentos buenos y malos como todas las parejas». A preguntas del Ministerio Público, negó las actitudes violentas que se le acusan. «Nunca la agredí ni la saqué del coche a golpes para dejarla tirada». Lo único que admitió es que «en alguna ocasión sí que nos empujamos por discusiones, pero ella también lo hacía». Respecto a los episodios en el vehículo relatados el martes por la víctima, el acusado negó que sucedieran. «Normalmente viajábamos de noche cuando nos íbamos de vacaciones y el único que iba despierto era yo porque conducía. Ella y los hijos solían ir dormidos».

Visiblemente afectado por la situación, aseguró no haber forzado «nunca» a su exmujer. «Siempre la he respetado y no he tenido ningún problema con ella. No es cierto que la violara, no la forcé». También negó los presuntos insultos que le profería a la víctima. «No la insultaba, nunca le he dicho que no vale para nada ni que es una inútil. De hecho, siempre he dicho a todo el mundo que ha trabajado mucho».

Durante su intervención, el encausado también negó que lanzara objetos en el domicilio familiar. «No tiraba cazos o vasos. Ni siquiera estaba en casa para comer. Me iba a las cuatro de la mañana a trabajar y volvía a las once de la noche. Apenas pasaba tiempo en casa». En lo que respecta a la relación con sus hijos, expresó que «no tengo relación con el menor, pero con el mayor me llevaba bien».

En la lectura de conclusiones, el Ministerio Público y la acusación particular se reafirmaron en la solicitud de pena alegando que «los delitos señalados han quedado suficientemente acreditados», por los que exigen una condena de 19 años de cárcel. El letrado de la defensa, por su parte, mostró «disconformidad» con lo expuesto por la Fiscalía y reclamó una condena absolutoria para su representado, asegurando que las denuncias son «una ardua manipulación para sacar dinero».