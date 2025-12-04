Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Restablecido el tráfico en la AP-8 en Zaldibar dirección Bilbao tras un accidente de tres vehículos

Un herido ha sido trasladado al hospital y ha habido retenciones de cerca de cuatro kilómetros

Á.L.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:14

Comenta

Una accidente con tres vehículos implicados en la autopista AP-8, en Zaldibar sentido Bilbao, ha provocado retenciones de hasta cuatro kilómetros, pero la vía ya está limpia y el tráfico se ha restablecido con normalidad. El siniestro, que ha tenido lugar a las 8.30 horas de la mañana de este jueves, ha sido provocado por la colisión de tres turismos y de momento tiene el saldo de un herido, que ha tenido que ser trasladado al hospital.

Hasta el lugar, el punto kilométrico 80 de la AP-8 justo en la muga entre Bizkaia y Gipuzkoa, se han acercado dos ambulancias para atender a los afectados. El accidente ha provocado el cierre de un carril, la obstaculización del tráfico hacia Bilbao y las mencionadas retenciones, ya resueltas.

Por otro lado, se ha registrado otro siniestro en el peaje de Zarautz sentido a Irun a primera hora de la mañana, con dos coches implicados, pero en este caso sin heridos. El tráfico se ha restablecido pronto tras algunas retenciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  2. 2

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  3. 3 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  4. 4 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  5. 5 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  6. 6 Manex Rezola, la perla donostiarra que está a un paso del Real Madrid
  7. 7

    La incidencia de la gripe se duplica en siete días en Gipuzkoa: Osakidetza recomienda la mascarilla si hay síntomas
  8. 8 «Nos llenáis la selección de negras y aun así perdéis», las Guerreras explotan tras los insultos racistas recibidos en redes
  9. 9 Marisel Orozco, la propietaria de una pastelería en San Sebastián con tartas sin gluten, sin azúcar y sin lactosa
  10. 10

    Detienen a unos padres marroquíes por abandonar a su hija de 14 años en Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Restablecido el tráfico en la AP-8 en Zaldibar dirección Bilbao tras un accidente de tres vehículos

Restablecido el tráfico en la AP-8 en Zaldibar dirección Bilbao tras un accidente de tres vehículos