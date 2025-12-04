Restablecido el tráfico en la AP-8 en Zaldibar dirección Bilbao tras un accidente de tres vehículos Un herido ha sido trasladado al hospital y ha habido retenciones de cerca de cuatro kilómetros

Á.L. Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:14 | Actualizado 10:59h.

Una accidente con tres vehículos implicados en la autopista AP-8, en Zaldibar sentido Bilbao, ha provocado retenciones de hasta cuatro kilómetros, pero la vía ya está limpia y el tráfico se ha restablecido con normalidad. El siniestro, que ha tenido lugar a las 8.30 horas de la mañana de este jueves, ha sido provocado por la colisión de tres turismos y de momento tiene el saldo de un herido, que ha tenido que ser trasladado al hospital.

Hasta el lugar, el punto kilométrico 80 de la AP-8 justo en la muga entre Bizkaia y Gipuzkoa, se han acercado dos ambulancias para atender a los afectados. El accidente ha provocado el cierre de un carril, la obstaculización del tráfico hacia Bilbao y las mencionadas retenciones, ya resueltas.

Por otro lado, se ha registrado otro siniestro en el peaje de Zarautz sentido a Irun a primera hora de la mañana, con dos coches implicados, pero en este caso sin heridos. El tráfico se ha restablecido pronto tras algunas retenciones.