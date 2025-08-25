Cristiano y Georgina

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:02

Cotillear el anillo que Cristiano le ha regalado a Georgina no es fácil si quieres decir algo ingenioso. El pedrusco de 45 kilates y 10 ... millones es publicidad encubierta y merchandising puro y duro. Por cierto, creación de una saga de joyeros bilbaínos (cualquiera aguanta ahora a los del Botxo, tío). La pieza será espectacular y lo que tú quieras, pero reconoce que tiene un punto hortera. El sabio aforismo 'menos es más' no está hecho para el entendimiento de esta pareja de nuevos ricos 'fashion victims'.

